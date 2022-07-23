Ekonomi Rüzgarda verimliliğe otonom destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgarda verimliliğe otonom destek

Rüzgâr enerjisine talebin artması, rüzgâr türbini kurulumuna duyulan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Kurulan rüzgâr türbinlerinin yaklaşık 20-25 yıllık ömürlerini aktif çalışmayla tamamlayabilmeleri için otonom teknolojilerle servis hizmetleri sağlanıyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
​Rüzgarda verimliliğe otonom destek
Rüzgarda verimliliğe otonom destek.

Rüzgâr enerjisi 2021 yılı sonunda dünya genelinde yüzde 81 toplam kapasite artışıyla kendi rekorunu kırdı. Rüzgâr enerjisine artan talepleri karşılayabilmek için daha fazla rüzgâr türbini kurulumuna ihtiyaç duyuluyor. Rüzgâr türbinlerindeki enerji verimliliğinin sürdürülebilirliği için ise bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılan robot teknolojileri önem taşıyor.

HASAR TESPİTİNDE YAPAY ZEKA ADIMI

  • Özellikle otonom drone teknolojisi, servis hizmetlerini daha hızlı, ucuz ve güvenli hale getiriyor. Karada ya da denizde uzunlukları 200 metreyi bulan rüzgâr türbinlerinin kurulum, bakım ve onarım hizmetlerinin geleneksel yöntemlerle gerçekleşmesinin zorluğu, rüzgâr türbini endüstrisini robot teknolojisine yöneltiyor. Yapay zekâ desteği ve otonom dron teknolojisinin bir arada kullanıldığı sistemlerde, türbinlerin kanat yüzeylerindeki ya da yıldırım koruma sistemlerindeki hasarlarla ilgili doğru, hızlı ve insan hatasından arınmış raporlar hazırlanıyor.
  • Birden fazla işlemin insan eli yerine tek bir araçla gerçekleştirilmesi verimliliği artırıyor. Fiziksel ve dijital nesnelerin uyumu, rüzgar enerjisinde de yüksek performans ortaya koyuyor.

MAKSİMUM ENERJİ SAĞLANIYOR

Rüzgar türbinlerinin kanat ya da kule inceleme süreleri geleneksel yöntemlerde teknisyenlerin yaklaşık 1 gününü alırken yararlanılan akıllı drone teknolojileri, mobil bakım atölyeleri ve yapay zeka desteği ile türbin başına yarım saate kadar düşebiliyor. Tüm bakım, onarım ve inceleme işlemleri sırasında rüzgar türbinlerinin durma süreleri minimize edilerek maksimum enerji üretimine destek sağlanıyor.

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​Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi.

​Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması.

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