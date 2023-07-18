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Ekonomi

S. Arabistan’la ticarette hedef 30 milyar dolar

Türkiye-Suudi Arabistan dış ticaret hacminin 2022’de yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Hedefimiz bu rakamı saygıdeğer devlet başkanlarımızın vizyonu doğrultusunda kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır” dedi.

04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan’ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde’de Ritz-Carlton Otel’de gerçekleştirildi.

YATIRIMCILARI BEKLİYORUZ

DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı işbirliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu her iki ülkenin iş dünyasından yoğun ilgi gördü. Etkinlikte konuşan Bakan Bolat, forum vesilesiyle iş dünyası ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke liderlerinin öncülüğünde ülkeler arasında son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerden bahsetti.Bolat, Türkiye’de faaliyet gösteren 1400’den fazla Suudi şirketi bulunduğu belirterek “Bu, Suudi yatırımcıların ülkemizde olan güveninin açık bir göstergesidir. Biz daha fazla Suudi yatırımcıların ve şirketlerin ülkemizin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını önemsiyoruz ve onları Türkiye’ye bekliyoruz” dedi.



#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Körfez Turu
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