Saatte 67 araç ihraç ediyorlar

Bursa'dan yılın ilk yarısında günde bin 606, saatte 67 araba ihraç edildi.

Kentte kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan ocak-haziran döneminde, traktörler hariç toplam 843 bin 193 adetlik üretimin yüzde 43,57'sini, 688 bin 81 adetlik ihracatın da yüzde 42,02'sini karşıladı.

LİDER FORD OLDU

Ford Otosan'ın yılın ilk yarısını lider kapattığı üretim ve ihracatta OYAK Renault ikinci, Tofaş üçüncü sırada yer aldı.

'OTOMOTİVİN BAŞKENTİ'

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Biz Bursa'ya 'Otomotiv endüstrisinin başkenti' diyoruz. Bursa, Türkiye'de hem genel sanayi hem de otomotivde özel konumunu bundan sonra da güçlendirerek koruyacaktır" dedi.

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