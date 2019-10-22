Sabancı çimentoda dünyayla rekabette

Sabancı Holding Çimento Grubu, Akçansa ve Çimsa ile temsil ettikleri çimento sektöründeki vizyon ve misyonunu iş ortaklarıyla paylaşmak için bu yıl ilk kez "Cement Day" adlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka ve 400 iş ortağı katıldı.

Güler Sabancı

1 MİLYARLIK İHRACAT

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, bugün Türkiye'de en fazla çimento üretim tesisine Sabancı Holding Çimento Grubu'nun sahip olduğunu belirterek, "Sabancı Topluluğu olarak 50 yıldır çimento işindeyiz. Çimento üretiminin yüzde 18’inde Sabancı markası var ve ihracat lideri konumundayız. Artık dünya markalarıyla rekabet ederek 65’ten fazla ülkeye kendi markamızla satış yapıyoruz. Yıllık 1 milyar liranın üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. İspanya Bunol fabrikasının satın alınmasıyla da beyaz çimentoda bir Türk markası olarak dünya lideri konumuna gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

BÜYÜMEYE DEVAM

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper de dünyanın hızlı bir dönüşümden geçtiğini, tarihte ilk kez dünya nüfusunun yüzde 50'sinin artık kentlerde yaşadığını, bu rakamın 2020'ye kadar yaklaşık yüzde 56'lara ulaşacağını ve Türkiye'de kentsel dönüşüm ile birlikte büyük altyapı ve yeniden inşa projelerinin çimento sektörünün gelişmesinde önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Alper, şunları kaydetti: "20 ilde istihdam olanağı yarattık. İş ortaklarımızın desteği ve gücüyle çimento sektöründe büyümeye devam edeceğiz."