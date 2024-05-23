Sabancı’dan geleceğe değer katacak proje: Kapıyı gençlere sonuna kadar açtı

Sabancı Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını yeni bir seferberlikle kutluyor. Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, ülkemizin beyin gücünün Türkiye’de kalması, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması için Sabancı Gençlik Seferberliği’ni başlatıyor. Seferberlik kapsamında, Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak.

GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞI SAHADA OLMAMIZ

Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek olan merkezler, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Konuyla ilgili İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sabancı’nın gücü sadece fabrikalarından, istihdam ettiği 60 binden fazla çalışanından gelmez. Sabancı’nın gücünün asıl kaynağı ülkesine, milletine, gençlere duyduğu sevgi” dedi.

GENÇLERİ KİMSEYE KAPTIRMAYACAĞIZ

Gençleri kimseye vermeyeceklerini anlatan Alper, “Gençlerimizi Amerikalılara da, İngilizlere de Fransızlara da Kanadalılara da vermeyeceğiz. Tabi ki gitsinler, eğitim alsınlar ama donanımlarıyla burada olsunlar” diye konuştu. Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğiyle bu projeyi yürüteceklerini ifade eden Alper, etkileşim ağını sıkı ve sağlam örebildikleri ölçüde girişimci elde edebileceklerinin farkında olduklarını da belirtti.

YENİ NESİL ALTIN BİLEZİK

Sunumunun ardından soruları cevaplandıran CEO Cenk Alper, “Proje kapsamında kuracağımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı ve binlerce Sabancı Gönüllümüzün desteğiyle, tüm kaynaklarımızı ve tüm teknoloji altyapımızı gençlere açacağız. Türkiye’de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız. Eskiden ‘altın bilezik’ kavramını daha çok meslekler için kullanırdık. Bugün yeni altın bilezik; fikir, fırsat, hayal ve özgürlük dörtgeninde şekilleniyor. Bu merkezlerimiz, buralardaki programlarımız gençlerimizin yeni altın bileziği olacak” ifadesini kullandı.

81 İLDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, 18-34 yaş aralığındaki tüm gençlere açık sertifikalı eğitim programları düzenlenecek, tüm katılımcılara yeni beceri ve yetkinlikler kazandırılacak.

Yerel ve ulusal düzeydeki kamu kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde, bu merkezlerden çıkan girişimlerin büyümesi için gerekli altyapı hizmeti verilecek; başarılı girişimlere finansmana erişim olanağı sağlanacak.

Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni mezunlar, genç profesyoneller ve girişimciler başvuru yapabilecek.

Tüm şehirlerden başvuru kabul edilecek; başvurular proje ekipleri tarafından periyodik olarak değerlendirilecek.











