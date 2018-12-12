SabancıDx’ten teknolojik atak

Sabancı Holding’in “Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesi ile başlattığı dijital dönüşüm sürecinde Bimsa’nın yerine kurulan SabancıDx’in tanıtım toplantısı Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, SabancıDx’in misyonunun, sadece Sabancı Topluluğu’na değil, yarının dünyasında daha güçlü bir Türkiye için kılavuzluk etmek olduğunu söyledi.

SABANCI’NIN DİJİTAL YÜZÜ

Mehmet Göçmen, hedeflerinin kültürel transformasyon ile Sabancı’ya değer katmak olduğunu belirterek, “Bu noktada SabancıDx, Sabancı Topluluğu şirketlerine ileri veri analitiği ve dijital dönüşüm projelerinde liderlik edecek, farklı sektörlerdeki Sabancı şirketleri arası sinerjinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacak, yeni iş fırsatlarını hayata geçirecek ve kültürel transformasyon için itici güç olacak” şeklinde konuştu. Sabancı Holding CEO’su Göçmen, SabancıDx’in gelecek 10 yılda dünyada 100 trilyon dolara ulaşması öngörülen dijital ekosisteme girerek sektör spesifik küresel markalar oluşturmasını hedeflediklerini kaydetti. Göçmen, “Türkiye’nin bugününe olduğu gibi, yarınına da duyduğumuz güçlü güven ve inanç ile yaptığımız bu yatırım ile ülkemizin ve Sabancı Topluluğu’nun yarının dünyasında daha da güçlü ve rekabetçi olmasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

İLERİ TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPILACAK

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da, “SabancıDx, tüm bu çalışmalarıyla önümüzdeki 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknoloji alanlarından sağlıyor hale gelecek”SabancıDx, yüksek teknolojiye yatırım yaparak Türkiye’de dijitalleşmenin geleceğini yazan şirketlerden birisi olacak” dedi.