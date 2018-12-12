Ekonomi SabancıDxten teknolojik atak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SabancıDx’ten teknolojik atak

Sabancı 43 yıllık teknoloji şirketi Bimsa yeni vizyonu ile yoluna SabancıDx ismi ile devam edecek. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, SabancıDx’in gelecek 10 yıl 100 trilyon dolarlık pazarın oyuncusu olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Göçmen, hedeflerinin kültürel transformasyon ile Sabancı’ya değer katmak olduğunu belirtti.
Mehmet Göçmen, hedeflerinin kültürel transformasyon ile Sabancı’ya değer katmak olduğunu belirtti.

Sabancı Holding’in “Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesi ile başlattığı dijital dönüşüm sürecinde Bimsa’nın yerine kurulan SabancıDx’in tanıtım toplantısı Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, SabancıDx’in misyonunun, sadece Sabancı Topluluğu’na değil, yarının dünyasında daha güçlü bir Türkiye için kılavuzluk etmek olduğunu söyledi.

SABANCI’NIN DİJİTAL YÜZÜ

Mehmet Göçmen, hedeflerinin kültürel transformasyon ile Sabancı’ya değer katmak olduğunu belirterek, “Bu noktada SabancıDx, Sabancı Topluluğu şirketlerine ileri veri analitiği ve dijital dönüşüm projelerinde liderlik edecek, farklı sektörlerdeki Sabancı şirketleri arası sinerjinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacak, yeni iş fırsatlarını hayata geçirecek ve kültürel transformasyon için itici güç olacak” şeklinde konuştu. Sabancı Holding CEO’su Göçmen, SabancıDx’in gelecek 10 yılda dünyada 100 trilyon dolara ulaşması öngörülen dijital ekosisteme girerek sektör spesifik küresel markalar oluşturmasını hedeflediklerini kaydetti. Göçmen, “Türkiye’nin bugününe olduğu gibi, yarınına da duyduğumuz güçlü güven ve inanç ile yaptığımız bu yatırım ile ülkemizin ve Sabancı Topluluğu’nun yarının dünyasında daha da güçlü ve rekabetçi olmasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

İLERİ TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPILACAK

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da, “SabancıDx, tüm bu çalışmalarıyla önümüzdeki 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknoloji alanlarından sağlıyor hale gelecek”SabancıDx, yüksek teknolojiye yatırım yaparak Türkiye’de dijitalleşmenin geleceğini yazan şirketlerden birisi olacak” dedi.

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