Sabiha Gökçen ağustosta da rekor kırdı

"Bunu her hafta kırdığımız rekorlar ile teyit etme imkanı buluyoruz, bu durumda, sahip olduğumuz avantajlı konumumuzun, dijital altyapımızın ve tüm hizmetlerimizin payı var. İhtiyaç duyulan her alanda en doğru uygulamaları devreye almaya, hizmet kalitemizi en yüksek seviyede tutmaya devam edeceğiz. Seyahatlerinde bizi tercih eden tüm yolcularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, bu rekorlar hepimizin"