Sabıkalı uçağın üretimi duruyor

Dünya havacılığında 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kazaya karışmasının ardından sabıkalı hale gelen Amerikan havacılık şirketi Boeing’e ait 737 Max serisi yolcu uçağı gündemden düşmüyor. Boeing’in piyasaya sürmesinden kısa süre sonra karıştığı iki kaza ile sırasıyla pek çok ülke, hava sahasını 737 Max’lara kapattı. Aralarında Türk Hava Yolları’nın(THY) da bulunduğu havayolu şirketleri, ellerindeki 737 Max’lere yerde bekletirken, daha önce verilen siparişlerinin üretimi sürdürülüyor.
ÜRETİMİ DURDURMAYI DEĞERLENDİRİYOR
Can alıcı bir güvenlik sorunu haline gelen konuyla ilgili nihayet Boeing’in yerinde bir adım atma kararı aldığı haberleri geldi. Boeing’in 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ara vermeyi değerlendirdiği bildirildi. Havacılık sektörünün uzun süredir gündemini meşgul eden uçuşların başlama tarihi ile ilgili daha ABD Federal Havacılık Kurumu, Boeing'i “uçakların yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturduğu” için uyarmıştı.
KRİZ BİR TÜRLÜ AŞILAMADI
Çıkmaza giren konuyla ilgili Boeing yönetim kurulunun, Chicago'da düzenlenen toplantıda bir araya geldiği belirtildi. Şirket kaynaklarına göre; 737 Max'in üretimini nisan ayında azaltma kararı alan Boeing yönetimi, her geçen gün söz konusu uçak modelinin üretimini geçici olarak durdurma seçeneğine daha da yaklaşıyor. Boeing’in kararını kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
ŞİRKETİN ZARARI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI
Havacılık sektörünün pek çok üyesini olumsuz etkileyen 737 Max krizinin Boeing’e olan zararının ise 10 milyar doları aştığı öngörülüyor. Türk Hava Yolları da bu krizden operasyonel de olsa olumsuz etkilenen şirketlerden, daha önce 12 tane 737 Max teslim alan Türk Hava Yolları’nın 12 tane de teslim edilmemiş siparişi bulunuyor.
- SİCİLİ KABARDI SAHİPSİZ KALDI
- Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Endonezya'da Lion Hava Yolları’na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
- HAVA SAHALARI KAPANDI
- Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı. Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.
- THY’NİN ELİNDE 12’Sİ TESLİM EDİLMİŞ 24 MAX'I VAR
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- Türk Hava Yolları kanadından daha önce konuyla ilgili yapılan açıklamada yaşanan global kriz nedeniyle şirket hedeflerinin reviz edildiği belirtilmişti. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Boeing’in kararını beklediklerinin altını çizerken şu ifadeleri kullanmıştı,:“B ve C planlarımız var fakat filomuzda böyle bir açık istemeyiz. Temennimiz Boeing’in belirsizliği gidermesi. Sözleşmeden doğan haklarımızın temini için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Taşınan yolcu hedefini 80 milyondan 76 milyona, kapasite artışını yüzde 7,5-8’den 4’e çektik.”