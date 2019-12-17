Sabıkalı uçağın üretimi duruyor

Dünya havacılığında 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kazaya karışmasının ardından sabıkalı hale gelen Amerikan havacılık şirketi Boeing’e ait 737 Max serisi yolcu uçağı gündemden düşmüyor. Boeing’in piyasaya sürmesinden kısa süre sonra karıştığı iki kaza ile sırasıyla pek çok ülke, hava sahasını 737 Max’lara kapattı. Aralarında Türk Hava Yolları’nın(THY) da bulunduğu havayolu şirketleri, ellerindeki 737 Max’lere yerde bekletirken, daha önce verilen siparişlerinin üretimi sürdürülüyor.

ÜRETİMİ DURDURMAYI DEĞERLENDİRİYOR

Can alıcı bir güvenlik sorunu haline gelen konuyla ilgili nihayet Boeing’in yerinde bir adım atma kararı aldığı haberleri geldi. Boeing’in 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ara vermeyi değerlendirdiği bildirildi. Havacılık sektörünün uzun süredir gündemini meşgul eden uçuşların başlama tarihi ile ilgili daha ABD Federal Havacılık Kurumu, Boeing'i “uçakların yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturduğu” için uyarmıştı.

Boeing 737 MAX

KRİZ BİR TÜRLÜ AŞILAMADI

Çıkmaza giren konuyla ilgili Boeing yönetim kurulunun, Chicago'da düzenlenen toplantıda bir araya geldiği belirtildi. Şirket kaynaklarına göre; 737 Max'in üretimini nisan ayında azaltma kararı alan Boeing yönetimi, her geçen gün söz konusu uçak modelinin üretimini geçici olarak durdurma seçeneğine daha da yaklaşıyor. Boeing’in kararını kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ŞİRKETİN ZARARI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Havacılık sektörünün pek çok üyesini olumsuz etkileyen 737 Max krizinin Boeing’e olan zararının ise 10 milyar doları aştığı öngörülüyor. Türk Hava Yolları da bu krizden operasyonel de olsa olumsuz etkilenen şirketlerden, daha önce 12 tane 737 Max teslim alan Türk Hava Yolları’nın 12 tane de teslim edilmemiş siparişi bulunuyor.

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