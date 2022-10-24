Sadece 4B'lilere kadro verilecek

Sözleşmeliye kadro için artık çalışmalarda sona gelindi. Kamuda yaklaşık 550 bin personel kadro bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceklerini söyledi. “Bilgin, “Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz" dedi. Bakan Bilgin’in açıklamalarından sonra hangi meslek gruplarına kadro verileceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, YeniŞafak’a açıklamalar yaptı.

Tonbul, “Bizim burada kastettiğimiz sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personellerdir. Bunun dışında, kurumların kendi özel kanunları gereği sözleşmeli personelleri var, biz bunları kastetmiyoruz. 657 Sayılı Kanun ile birlikte çalışan bazı kurumlar var. KOSGEB İdari Hizmet Sözleşmesi adı altında sözleşmeli personel çalıştırıyor. Nükleer Düzenleme Kurumu gibi kurumlar da çalıştırıyor. 4B sözleşmeli personellerin tamamı kadro kanununa tabi olan kurumlarda çalışanları kastediyoruz” dedi.

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DURUMLARI NETLEŞİYOR

Kamu kurumlarında çalışan öğretmen, polis, bekçi, imam, mühendis olanlarına kadro verileceğini ifade eden Tonbul, “Bizim hedefimiz büyük kitle 4B'li sözleşmeli personellerin kadroya geçmesidir. Belediyelerde sözleşmeliler var. Bir de işçi statüsünde çalışanlar var. Belediyelerdeki sözleşmeli personelleri de kast ediyoruz fakat işçi statüsünde çalışan daha farklı, kamu idarelerinde de var” şeklinde konuştu.