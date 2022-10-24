Ekonomi Sadece 4Blilere kadro verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sadece 4B'lilere kadro verilecek

Sözleşmeliye kadro için artık çalışmalarda sona gelindi. Kamuda yaklaşık 550 bin personel kadro bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Rabia Şenol Yeni Şafak
Sadece 4Blilere kadro verilecek
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul.

Sözleşmeliye kadro için artık çalışmalarda sona gelindi. Kamuda yaklaşık 550 bin personel kadro bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceklerini söyledi. “Bilgin, “Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz" dedi. Bakan Bilgin’in açıklamalarından sonra hangi meslek gruplarına kadro verileceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, YeniŞafak’a açıklamalar yaptı.

Tonbul, “Bizim burada kastettiğimiz sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personellerdir. Bunun dışında, kurumların kendi özel kanunları gereği sözleşmeli personelleri var, biz bunları kastetmiyoruz. 657 Sayılı Kanun ile birlikte çalışan bazı kurumlar var. KOSGEB İdari Hizmet Sözleşmesi adı altında sözleşmeli personel çalıştırıyor. Nükleer Düzenleme Kurumu gibi kurumlar da çalıştırıyor. 4B sözleşmeli personellerin tamamı kadro kanununa tabi olan kurumlarda çalışanları kastediyoruz” dedi.

DURUMLARI NETLEŞİYOR

Kamu kurumlarında çalışan öğretmen, polis, bekçi, imam, mühendis olanlarına kadro verileceğini ifade eden Tonbul, “Bizim hedefimiz büyük kitle 4B'li sözleşmeli personellerin kadroya geçmesidir. Belediyelerde sözleşmeliler var. Bir de işçi statüsünde çalışanlar var. Belediyelerdeki sözleşmeli personelleri de kast ediyoruz fakat işçi statüsünde çalışan daha farklı, kamu idarelerinde de var” şeklinde konuştu.

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha: Kadro verilecek
FOTOĞRAF 18
Title
Asgari ücrete ara zam, emeklinin taban maaşında artış, memura ve memur emeklisine 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), dar gelirliye daha çok destek… Bu yıl milyonları ilgilendiren önemli düzenlemelere imza atıldı ve atılıyor. Şimdi sıra kamudaki sözleşmeli personele geldi.
Title
Bu ay içerisinde netleşmesi beklenen düzenlemeyle yaklaşık 600 bin sözleşmelinin haklarında iyileşme sağlanacak. Peki kadroya neden gerek duyuldu? Çalışma koşulları aynı olmasına rağmen ne gibi farklar oluştu? İşte merak edilen tüm detaylar…
Title
KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur- Sen yönetimi bir araya geldi. Talepler ve öneriler dile getirildi.
Title
Öncesinde de Bakan Bilgin, “Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz” demişti.
Title
BİRÇOK ALANDA FARK BULUNUYOR

Posta'da yer alan habere göre artık sözleşmeli personele kadro yolu göründü denilebilir. Ancak uygulamanın nasıl olacağı, geçişin nasıl sağlanacağı taslak metinler ortaya çıkınca netleşmiş olacak. Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolu ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut.
Title
Ücretsiz izin, harcırah gibi kalemlerin tamamında da kadrolu ile sözleşmeliler arasında farklılıklar var. Sözleşmelerin taleplerinde haklı olup olmadığını iyi anlamak için sözleşmeli personelin kim olduğuna, çalışma koşullarına ve kadrolu memurlarla aralarındaki farka ve neden kadroya geçmek istediklerine göz atmakta yarar var.
Title
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?

Kamu kurumlarında devletin işleri; memur (4A), sözleşmeli personel (4B) ve sürekli işçiler (4D) istihdamı ile sağlanıyor. Yani kamu işleri bu üç grup tarafından yürütülüyor. Memurlar kadrolarına göre çalışırken, sözleşmeli personel kurum ve kuruluşlara vize edilmiş pozisyonlarda, işçi kadrolarında görev yapıyor.
Title
Sözleşmeli personel ile ilgili genel hükümlere 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) bendinde yer verildiğinden kamuoyunda ‘4B’li personel’ olarak da biliniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel yıllık program, kalkınma planı ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi aynı zamanda işbirliği için şart olan, zaruri hallerle sınırlı olmak üzere, özel meslek bilgisiyle ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılıyor.
Title
ÇALIŞMA ESASLARININ BELİRLENMESİ

Sözleşmeli personelin;

Seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları,

Ücretlerinin üst sınırları,

İş sonu tazminatları,

İzinleri,
Title
Unvan ve nitelikleri,

Sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler,

Sözleşme fesih halleri,

Pozisyonların iptali,

İstihdamına dair hususları,
Title
Sözleşme esas ve usulleri, ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ ile belirlenmiştir. Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel olarak istihdamı mümkün olmuyor.

Title
İSTİHDAMI NASIL OLUYOR?

Sözleşmeli personel;

ÖSYM tarafından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

Yazılı veveya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,
Title
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ek’li 3 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlara KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı veveya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme yöntemlerinden herhangi biriyle istihdam ediliyor. Yani memurlardaki KPSS şartı sözleşmelide de var.

Title
BELEDİYELERDEKİ İSTİHDAM

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak sözleşmeli personel çalıştırabiliyor. Bu kapsamda çalıştırılacak personelin durumuna uygun boş memur kadrosu bulunması gerekiyor. Belediye ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilecek sözleşmeli personel için belirlenmiş tip sözleşmeler bulunuyor.
Title
SÖZLEŞMELİLERDE ÜCRET TESPİTİ

Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit ediliyor. Ücretlere ilişkin döneminde geçerli tavan belirleniyor ve buna göre sözleşmeler yapılıyor.
Title
Belediye ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirleniyor. Sözleşme ile çalıştırılacak personele özel olarak belirlenmiş istisnalar haricinde sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamıyor ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamıyor.
Title
Title
Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha: Kadro verilecek
Bu yıl milyonları ilgilendiren önemli düzenlemelere imza atıldı ve atılıyor. Şimdi sıra kamudaki sözleşmeli personele geldi. Bu ay içerisinde netleşmesi beklenen düzenlemeyle yaklaşık 600 bin sözleşmelinin haklarında iyileşme sağlanacak.
Nefes kesen maçta kazanan yok

Nefes kesen maçta kazanan yok

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.
Ortalığı geren kırmızı kart

Ortalığı geren kırmızı kart

​Ali Palabıyık'ın kartı sosyal medyada gündem haline geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?

​Küçükçekmece'de özel üniversitenin binasında çatlaklar oluştu.

​Erdoğan: Kültür Yolu festivallerini yaygınlaştıracağız.

Tartıştığı akrabalarına kızıp evlerini ateşe verdi.
Unutulmaz koreografi

Unutulmaz koreografi

Sarı kırmızlı tribünlerde görsel şölen.

Hepsinin doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.

Yaşlı kadının boğazını kesip bileziğini çalmışlardı.

Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Dış güçlerden izin alamadığı için 'adayım' diyemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.