Sağlık için harcanan para 201 milyar lirayı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ni açıkladı. Toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL’ye yükseldi.
Genel devlet sağlık harcaması yüzde 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 18,8’lik bir artış oranı ile 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi.
Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında yüzde 78,0, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 22,0 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51,7, merkezi devlet yüzde 25,6, hanehalkları yüzde 16,7, sigorta şirketleri yüzde 2,9, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,7’lik bir paya sahip oldu.
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Kişi başı sağlık harcaması 2 bin 434 TL’ye yükseldi
Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2 bin 30 TL iken, 2019 yılında yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 TL’ye yükseldi. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında yüzde 16,7 olarak gerçekleşti.