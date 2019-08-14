Sağlık turisti 2 milyar dolar harcadı

Sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih edenlerin sayısı artıyor. Yaşanan artış harcamalara da yansıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sağlık turizmi için ülkeye gelen bir ziyaretçinin, normal turistin üç katından daha fazla para harcadığını belirterek, “Geçen yıl Türkiye’ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 turist, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdi” dedi.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 100 MİLYAR DOLAR

Bağlıkaya, uluslararası alanda, kişi başı sağlık turizmi harcamasının 6 bin 500 dolar seviyesinde, medikal sağlık turizmi pazarının oluşturduğu büyüklüğün ise 100 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirtti. Bağlıkaya, turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi operasyon geçirenler, 3’üncü yaş turizmi kapsamında ve termal tesislerden faydalanmak amacıyla ülkeye gelenler de eklendiğinde, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki gelirlerinin geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN PAYI HER YIL %25 ARTIYOR

Bağlıkaya, Türkiye’nin sağlık turizminden aldığı payı her yıl yaklaşık yüzde 25 artırdığına işaret ederek, bu alandan elde edilen geliri dünya sıralamasında en üst seviyeye çıkarmak için “Türkiye” markasının daha fazla tanıtılmaya ve pazarlanmaya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Sağlık turizmi için ülkeye gelen bir turistin, normal turistin üç katından daha fazla para harcadığını aktaran Bağlıkaya, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 hedefleri arasında tıbbi tedavi amaçlı olarak ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 1,5 milyona yükseltilmesi ve sağlık turizmi gelirinin ise en az 5 kat artırılarak 10 milyar dolara ulaştırılması olduğunu hatırlattı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin dünyada ABD, Almanya, Tayland, Hindistan’ın ardından en çok uluslararası hasta ağırlayan 5’inci ülke olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, “Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran’dan geliyor. Bu ülkeleri İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Fransa, Rusya, ABD, İtalya, Yunanistan, İsveç gibi ülkeler takip ediyor” dedi.

REKLAM

SOSYAL MEDYA ETKİSİ BÜYÜK

Bağlıkaya, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki avantajlarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yakınlığı itibarıyla avantajlı bir konuma sahip.” Bağlıkaya, “Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor” ifadesini kullandı. Medicana Sağlık Grubu Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Dr. Murat Kaya da, son dönemde sosyal medyanın sağlık turizmi alanında çok güçlü bir iletişim aracı haline geldiğini belirterek, bu kapsamda Türkiye’ye gelen birçok misafirin, sosyal medya üzerinden teklif aldığını söyledi.

Üçüncü yaş turizminde hedef 10 milyar dolar

Araştırmalara göre, 2050’de 2 milyar insanın yaşlanacağı tahmin ediliyor.

Deniz, kum, güneş, kültür ve tarih turizminde 193 ülkeden turist çeken Türkiye’nin, sahip olduğu potansiyelle üçüncü yaş turizmi olarak nitelendirilen yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerden 10 milyar dolar gelir sağlayabileceği bildirildi. Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, önemli bir turizm destinasyonuna sahip Türkiye’nin, yaşlı nüfus turizminden de hak ettiği payı alması gerektiğini söyledi. Öngörülere göre 2050’de 2 milyar insanın yaşlanacağını aktaran Aydın, özellikle Avrupa ve Asya’daki bazı ülkelerin üçüncü yaş turizminden pay alabilmek için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti. Aydın, 2020 yılından itibaren 10 yıllık sürenin sağlıklı yaşlanma zamanı ilan edildiğini bildirdi. Bu konudaki çalışmaların Uluslararası Yaşlılık Ajansı ile gerçekleştirileceğini anlatan Aydın, ajans bünyesinde kurulacak Uluslararası Yaşlılık Merkezlerinden birini de Akdeniz bölgesinde kurmak istediklerini kaydetti.

57 zincirle 628 otelden hizmet

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), ‘Zincir Oteller Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre Haziran 2019 itibarıyla Türkiye’de, 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. 44’ü yerli, 13’ü yabancı otel zincirleri 628 otelden oluşurken bu otellerde 45 bin 450 adet oda bulunuyor. İlk 10’da yabancı zincirlerin ağırlıklı olduğu listede Wyndham Hotels, zincirindeki 76 otel ile tesis sayısında ilk sırayı alıyor. İkinci sırada Hilton Worldwide yer alıyor. Accor Grubu, hem tesis hem oda sayısı bazında üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sırada Marriott Hotels bulunuyor. Daha sonra sırasıyla 25 tesis ile Rezidor Group, 23 tesis ile Rixos Hotels, 19 tesisle Divan Hotels, 18 tesisle Anemon Hotels, 17 tesisle Dedeman Intenational geliyor.

REKLAM