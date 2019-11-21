Sağlıkta şiddet yüzde 16 azaldı

Sağlıkta çıkan şiddet yasasının ardından yaşanan gelişmeleri paylaşan Koca, “Özellikle düzenlemelerden sonra, yüzde 16 oranında beyaz kod sayısının azaldığını gördük. Bir önceki yıl 14 bin 817 olan beyaz kod vakası, kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 12 bin 987’ye geriledi” dedi. Hafta sonu birkaç hastaneyi ziyaret ettiğini, şehir hastaneleri konseptindeki Kartal’da fiziki şartların son derece normal hale geldiğini belirten Koca, sadece fiziki şartların bile personele ve hastaya etkisi olduğunu kaydetti. Şehir hastanelerinin sağlıkta şiddeti ciddi oranda azaltması nedeniyle de yeni projeler yapmaya devam edeceklerini açıklayan Koca, ilave 10 tane daha hastane yapılmasının planladığını söyledi.

HAYAT Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında