Ekonomi Sağlıkta şiddet yüzde 16 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlıkta şiddet yüzde 16 azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan düzenlemelerden sonra sağlıkta şiddetin yüzde 16 azaldığını söyledi. Koca, “Beyaz Kod” yani sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı sayesinde vakaların düştüğünü aktardı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlıkta çıkan şiddet yasasının ardından yaşanan gelişmeleri paylaşan Koca, “Özellikle düzenlemelerden sonra, yüzde 16 oranında beyaz kod sayısının azaldığını gördük. Bir önceki yıl 14 bin 817 olan beyaz kod vakası, kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 12 bin 987’ye geriledi” dedi. Hafta sonu birkaç hastaneyi ziyaret ettiğini, şehir hastaneleri konseptindeki Kartal’da fiziki şartların son derece normal hale geldiğini belirten Koca, sadece fiziki şartların bile personele ve hastaya etkisi olduğunu kaydetti. Şehir hastanelerinin sağlıkta şiddeti ciddi oranda azaltması nedeniyle de yeni projeler yapmaya devam edeceklerini açıklayan Koca, ilave 10 tane daha hastane yapılmasının planladığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında
HAYAT
Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında
Edepsiz adam hesap verecek

Edepsiz adam hesap verecek

Erdoğan: ​Bu hastalıklı zihniyete rağmen biz güçlüyüz.
Soyludan tepki: Sen hainsin!

Soylu'dan tepki: Sen hainsin!

Ahmet Altan'ı savunan Cihangir İslam'a ateş püskürdü!
368 binSuriyeli eve döndü

368 bin
Suriyeli eve döndü

​Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelelesini bütün boyutlarıyla anlattı.
Filistin'in<br>kalbindeki virüs

Filistin'in
kalbindeki virüs

​1967'de bir tane bile yokken, şu an 600 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor.
Zehirde de ortaklar

Zehirde de ortaklar

​PKK ve DEAŞ, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu tedarikçiliğini yapıyor.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.

EYT'nin bedeli<br>800 milyar lira

EYT'nin bedeli
800 milyar lira

​Yasalaşırsa bütçeye maliyeti yanında SGK'yı da çıkmaza sokacak.

Çocuğunla<br>hapis yat

Çocuğunla
hapis yat

​FETÖ'den yeni kara propaganda.
Popüler mesleklerin yüzde 70’i bitecek

Popüler mesleklerin yüzde 70’i bitecek

İsmi duyulmamış meslekler ön plana çıkacak.
'Hala başörtüsü' diyenlere

'Hala başörtüsü' diyenlere

AK Partili Özlem Zengin'den TVNET'e özel açıklama.
İdlib'de kampa saldırı: 12 ölü

İdlib'de kampa saldırı: 12 ölü

İran destekli terörist gruplar sığınmacı kampına saldırı düzenledi.
2 müdür ve <br>1 memur açığa alındı

2 müdür ve
1 memur açığa alındı

Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.
İsrail'de<br>kriz büyüyor

İsrail'de
kriz büyüyor

​Netanyahu'nun ardından Gantz da hükümeti kuramadı.
Hiç kimse <br>tehdit edemez

Hiç kimse
tehdit edemez

Meclis'de tekerrür eden saldırıya AK Parti'den cevap.
İsrail yasa dışıbr&gt; yerleşimlere<br>son vermeli

İsrail yasa dışıbr> yerleşimlere
son vermeli

​BMGK üyesi 5 AB ülkesinden İsrail açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.