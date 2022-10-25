Ekonomi SAHA EXPOda TÜMOSAN rüzgarı
SAVUNMA SANAYİ

SAHA EXPO'da TÜMOSAN rüzgarı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi olan Saha Expo 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25 Ekim itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Son teknolojinin sergilendiği fuara TÜMOSAN damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SAHA EXPOda TÜMOSAN rüzgarı
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ geliştirdiği ürünlerle Saha İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO’da yerini aldı. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, TÜMOSAN’ın ürettiği yerli ve milli teknolojilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fuar alanında ürettikleri üç farklı yerli ve milli motoru sergilediklerini söyleyen Tosun, "2020 yılında başlatılan proje S8000 mekanik marin motorumuzun seri üretimi geçişi neticesinde başarılı şekilde sonuçlandırılmıştır. Motor yakıt sisteminin güncellenmesi sonrasında proje yeni nesil marin motor olarak yeniden farklı bir proje olarak gündeme gelecektir” dedi.

TÜMOSAN'dan altı ayda 1.4 milyar TL'lik hasılat
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TÜMOSAN'dan altı ayda 1.4 milyar TL'lik hasılat

Tosun, TMSN Transmisyon Projeleri'ne değinerek , "SSB Araç Projeleri ile paralel şekilde TMSN2506 AT tam otomatik tork converterli transmisyon geliştirme projesi TÜMOSAN bünyesinde 2017 yılından itibaren devam etmektedir. Projenin test, kalifikasyon ve seri üretim hazırlık süreci projelendirilmiş olup SSB ile paylaşılmıştır.Ayrıca Senkromeçli Otomatik transmisyon test çalışmaları PUSAT aracının üzerinde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor
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TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor

XENA 7.4 6 silindir Dizel Motor hakkında bilgi veren Tosun, “460 Beygir Gücü 1600 Nm tork, kara ve marin tipi versiyonları bulunmaktadır. Kara tipi FNSS ÖMTTZA Araçlarında kullanılacaktır. Marin tipi ise ARES METEKSAN ortaklığının Ulaq projesinde kullanılacaktır” şeklinde konuştu.

TÜMOSAN büyüme ivmesini sürdürüyor
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TÜMOSAN büyüme ivmesini sürdürüyor

Tosun, "TÜMOSAN 1984 yılından bugüne kadar traktör üretimine devam ediyor. TÜMOSAN 1984 yılından 2004 yılına kadar 20 yılda 9 bin traktör üretti. 2004 yılından 2022’nin sonuna kadar da 110 bin adet traktör üretti. Yani daha kısa zamanda daha verimli üretim gerçekleştirdik" diye konuştu.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun: Yerli ve milli traktör ve tarım ekipmanlarımızla binlerce üreticiye dokunuyoruz
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