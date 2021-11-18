Ekonomi Şahap Kavcıoğlu döneminde faizde ibre tersine döndü Dört puanlık indirime gidildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şahap Kavcıoğlu döneminde faizde ibre tersine döndü: Dört puanlık indirime gidildi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizlerde bir kez daha indirime devam dedi. Kasım ayı PPK toplantısında 100 baz puanlık indirime gidildi. Sekiz ay önce Naci Ağbal'dan görevi devralan Şahap Kavcıoğlu, Ağbal döneminde peş peşe gelen faiz artışlarının aksine dört puanlık indirime giderek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 15'e kadar geri çekmiş oldu. Peş peşe gelen indirimlerle hem vatandaşın faiz yükü azalıyor hem de işletmelerin finansman maliyetleri azalıyor. Bu tablo da enflasyona olumlu yansıyıp yeni yatırımların önünü açıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahap Kavcıoğlu döneminde faizde ibre tersine döndü: Dört puanlık indirime gidildi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından piyasaların da merakla beklediği faiz kararı açıklandı.

YÜZDE 15'E ÇEKİLDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kur üzerinden yapılan baskılara rağmen faizlerde bir kez daha indirime gitme kararı aldı. Alınan 100 baz puanlık indirim sonrası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16’dan yüzde 15’e çekildi.

Şahap Kavcıoğlu 20 Mart 2021 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası'nın başına getirilmişti.

AĞBAL DÖNEMİNDE FAİZLERDE İKİ KAT ARTIŞ OLDU

Ağbal döneminde 4,75 + 2 + 2 faiz artışı ile 10,25 olan politika faizi beş ay içinde yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 19 seviyesine yükselmişti. Faizlerdeki yükseliş yeni yatırımlara ciddi anlamda darbe vururken, Kavcıoğlu döneminde ise düşük faiz politikasına geri dönüldü.

DÖRT PUANLIK İNDİRİME GİDİLDİ

Kavcıoğlu başkanlığındaki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu sekiz ay içinde toplam dört puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 15'e geri çekti. Faizlerin düşmesiyle hem vatandaşın faiz yükü azalıyor hem de işletmelerin finansman maliyetleri azalıyor. Bu tablo ise enflasyona olumlu yansırken yeni yatırımların da önü açılıyor.

Öte yandan faizlerin azalması sonrası piyasaları yüksek faiz üzerinden manipüle edip fahiş kazanç sağlayanlar ise hayal kırıklığına uğramış oldu.

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