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Ekonomi

'Sahibinden.com' hakkında idari para cezası talebi

Rekabet Kurulu'nca, 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen 'sahibinden.com' şirketinin temsilcileri, sözlü savunma yaptı. Soruşturma heyeti, firmaya idari para cezası verilmesinin uygun olacağını bildirdi. 

13:11 . 16/08/2023 Çarşamba
DHA
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu, emlak ve vasıta satış, kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti sunan şirket hakkındaki, veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiaları üzerine, 30 Eylül 2021'de soruşturma başlattı. Yazılı savunma sürecinin ardından Rekabet Kurumu merkez binasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kurul üyeleri, soruşturma heyeti ve firmanın temsilcileri katıldı. 

Soruşturma heyeti, gerçekleştirilen tespitlerin sonucuna ilişkin görüşünü açıkladı. Firmanın, üyelerin veri taşımasını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hakim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği belirtildi. Firmaya ilgili kanun ve ceza yönetmeliği uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, gerekçeli kararın tebliğinden makul bir süre içerisinde ihlal konusu uygulamamalara son verilmesi, üyelerle imzalanan sözleşmelerin ihlal konusu hükümleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve üyelerin kendi ilanlarının verisini etkin şekilde taşıyabilmelerinin mümkün hale getirilmesi gerektiği bildirildi. Soruşturma heyetinin ardından, şirket temsilcileri de belirtilen hususlara ilişkin savunmalarını yaptı. Rekabet Kurulu'nun nihai kararını 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.



#Rekabet Kurulu
#Sahibinden.com
#Birol Küle
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