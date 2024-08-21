sahibinden.com 'İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı' raporunun dördüncüsünü yayınladı

İş modelinin temelinde sürdürülebilirlik olan sahibinden.com, 2024 yılı verileri ile hazırlanan “İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı” raporunun dördüncüsünü yayınladı. Milyonlarca alıcı ve satıcının buluştuğu sahibinden.com, ikinci el alışveriş bilincinin güçlenmesinde ve bu sayede doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol üstleniyor.





İkinci el kullanımıyla büyük tasarruf

sahibinden.com, İsveç merkezli Su ve Hava Koruma Araştırmaları Enstitüsü (IVL) işbirliğiyle hazırladığı raporda, 24 ikinci el ürün kategorisi üzerinden elde edilen verilerle dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Buna göre 2023 yılında sahibinden.com kullanıcıları, ikinci el ürün tercihleriyle 12,6 milyon ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağladı. Bu miktar, 2,4 milyon evin yıllık elektrik tüketiminden kaynaklanan emisyona eşdeğer bulunuyor.





Kullanıcıların bu tercihleriyle ayrıca, 204.000 ton plastik, 727.000 ton çelik ve 136.000 ton alüminyumun tasarrufu sağlandı. Bu rakamlar, 40,8 milyar kredi kartının üretiminde kullanılan plastiği, MARMARAY projesinde kullanılan çeliğin 78 katını ve 138,8 milyon adet 100 metrelik folyo paketine eşdeğer alüminyum miktarını temsil ediyor.





Sahibinden.com CEO'sundan çevre dostu yaklaşım:

sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, raporun sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin sahibinden.com’u olarak, teknolojiye yaptığımız yatırımlarla her ay milyonlarca alıcı ile satıcıyı buluşturuyor ve ikinci el alışverişin yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. 2024 yılında, çevresel etkilerimizi azaltmaya ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya odaklanan sürdürülebilirlik stratejilerimizi hayata geçirdik. İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu, ikinci el alışverişin kaynak tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından ne kadar önemli olduğunu somut verilerle gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde de bu yöndeki çalışmalarımızı artırarak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi inşa etme hedefimizde ilerlemeye devam edeceğiz.”





Sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker ise ”Sürdürülebilirlik ilkelerimizi kurum kültürümüzün ve iş yapış anlayışımızın merkezine koyuyoruz. Kaynaklarımızı sorumlu ve verimli kullanırken, toplumsal bilinç ve duyarlılık yaratmaya da büyük önem veriyoruz. 'İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu' ile ikinci el alışverişin çevresel etkilerini ve döngüsel ekonomiye katkılarını vurgulayarak, başta Z kuşağı olmak üzere toplumun bu konulara duyarlılığını ve aktif katılımını destekliyoruz. 'Daha Yaşanabilir Bir Dünya için Geleceği Sahiplen' anlayışıyla, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için somut adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.





Z Kuşağının gücü ve döngüsel ekonomi

Rapor, Z Kuşağının çevresel duyarlılığına ve ikinci el alışverişe olan ilgisine de dikkat çekiyor. Z Kuşağı, küresel ısınmanın etkileriyle birebir yüzleşen ve bu nedenle sürdürülebilirlik konusunda yüksek bir farkındalığa sahip olan bir nesil olarak öne çıkıyor. Bu nesil, paylaşım ekonomisini benimseyerek döngüsel ekonomiyi şekillendiriyor ve geleceğin liderleri olarak önemli bir rol oynuyor.





E-Ticaretin ikinci el ekonomisine katkısı

E-ticaret platformları, ikinci el ekonomisinin büyümesinde önemli bir dinamik olarak öne çıkıyor. sahibinden.com, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının gelişmesine de katkı sağlıyor. İkinci el ürünlerin tekrar kullanımı, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına ve atık miktarının azaltılmasına yardımcı oluyor.





Sürdürülebilirlik Kapsamındaki Adımlar

sahibinden.com sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve sorumlu şirket anlayışıyla çevresel etkilerini azaltmak amacıyla Ağustos 2024 itibarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikalarını içeren mikro siteyi yayına aldı. Kullanıcılar, [LİNK] üzerinden sahibinden.com’un sürdürülebilirlik hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma konusunda atmayı taahhüt ettiği adımları detaylı bir şekilde inceleyip takip edebilecekler.





2024 yılı itibarıyla tasarımında ve kullanılan yazı tiplerinde yenilikler yapan sahibinden.com, İkinci El ve Sıfır Alışveriş ile Elektrikli Araçlar kategorilerinin sayfa tasarımlarına sürdürülebilirlik rozeti ekledi. Bu rozete sahip kategorilerde alışveriş yapan kullanıcılar çevre dostu tercihler sayesinde döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyorlar.





Sahibinden.com, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çeşitli projeler ve iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. Ege Orman Vakfı iş birliği ile Bursa Osmangazi'de 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulması, dijital kartvizit dönüşümü, yeşil kütüphanelerin kurulması ve hibrit araç filosu gibi projeler, şirketin çevresel duyarlılığını ve sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtıyor.



