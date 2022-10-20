Ekonomi Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk Bayraktar TB2 teslimatı yapıldı
SAVUNMA SANAYİ

Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk Bayraktar TB2 teslimatı yapıldı

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi.

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Haber Merkezi AA
Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk Bayraktar TB2 teslimatı yapıldı
Bayraktar TB2

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA’mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

Yerli füze 'Tayfun' testi başarı ile geçti
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Yerli füze 'Tayfun' testi başarı ile geçti
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.


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