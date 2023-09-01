Sahte isimle ilana büyük ceza

Ticaret Bakanlığı; ikinci el araç ve gayrimenkul satış ilanlarının sahte hesaplar üzerinde yapılmasının önüne geçecek önemli bir düzenleme yaptı. 2. El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliklerine göre; ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ilanı vermek isteyenler, açık kimliklerini gizledikleri sahte hesaplar üzerinden ilan veremeyecek.

GALERİCİ YETKİ BELGESİYLE İLAN VEREBİLECEK

Kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklandı. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecekler.

İLAN BAŞINA 100 BİN TL CEZA

Gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte; ikinci el motorlu kara taşıtları ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapmakla yükümlü olacak. Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk Lirası’ndan 100 bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası uygulanacak.

SPEKÜLATİF VE SAHTE İLANLARLA MÜCADELE

Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu yönetmelik değişiklikleri hakkında yapılan açıklamada, “Son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikle; tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Kayıt dışılık sona erecek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerin çok yerinde olduğunu, bu çalışmalar sayesinde sektör standartlarının belirlendiğini ifade etti. Erkoç, “Düzenleme ilan sitelerindeki spekülatif fiyat artışlarını bitirirken, haksız rekabeti ve kayıt dışılığı da ortadan kaldıracaktır. Kayıt dışı satış yapan kişiler vergi kaybının yanı sıra sektörde deformasyona sebep oldukları gibi araç fiyatlarında da normal ötesi fiyatlara ve köpük diye tabir ettiğimiz bir artışa sebep oluyordu. Bu yönetmelikle birlikte bu normalleşmenin de hızlanacağını, devletimizin vergi kaybının da önleneceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

7,2 milyon otomobil satışında vergi kaybı

Türkiye’de ikinci el sektöründe kayıt dışılığın çok fazla olduğuna dikkat çeken MASFED Başkanı Aydın Erkoç, “Kayıt dışı çalışan ve araç alım satımını meslek haline getiren kişiler için tedbir alınması büyük önem taşıyor. Türkiye’de yıllık yaklaşık olarak 750 bini sıfır, 8 milyon 250 bini ikinci el olmak üzere toplam 9 milyon araç satılıyor. Bugün yapılan sıfır ve ikinci el araç satışlarının sadece 5’te 1’i bayi ve yetkili motorlu araç satıcıları tarafından gerçekleştiriliyor. Geri kalan beşte dörtlük kısmı ise kayıt dışı çalışan, bu işle alakası olmayan kişilerce gerçekleştiriliyor. Haliyle devletin vergi kaybı da büyüyor. Devlete vergisini ödeyen tüccarlarımız da mağdur oluyordu. Yeni yönetmelik mağduriyetleri de ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

Galerici memnun şahıslar isyanda

Ticaret Bakanlığı’nın sahte isme ceza vermesine ikinci el otomobil sektöründen destek geldi. Galerici esnafı verilen cezalardan memnun olurken, caydırıcı olması adına daha yüksek bir ceza olması gerektiğini savundu. Kendilerinin otomobil alım satımına karşılık vergi verdiğinin altını çizen oto galerici esnafı, bireysel satışların devleti zarara uğrattığını savundu. İkinci el ticaretini yapanların yılda 3 kez alım satım kuralını deldiğini ve cezadan sonra bu oranın daha da düşeceğini belirten esnaf, sıkı denetimin olması gerektiğine vurgu yaptı. Bireysel satıcılar ise sosyal medya üzerinden Ticaret Bakanlığı’na tepki gösterdi. Sahte isimlerle yaptıkları usulsüz işlemleri savunan bireysel satıcılar, küstah bir çıkışla bu kararın kendilerine engel olamayacağını belirtti.















