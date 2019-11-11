Sahte yetkili servislere yakın takip

Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un, dayanıklı tüketim mallarının satış sonrası hizmeti verilmesi konusunu da düzenleme altına alarak tüketicilere koruma alanı sağladığını hatırlattı. İlgili mevzuat gereği üretici ve ithalatçıların Bakanlıkça onaylı yetkili servisler oluşturarak, tüketicilere satış sonrası hizmet sağladığına işaret eden Pekcan, son zamanlarda ortaya çıkan sahte yetkili servislerin bu alanda önemli mağduriyetlere yol açtığına dikkati çekti.
Bakan Pekcan, tüketicilerin, satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalıştığını belirterek, zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak durumunda kalan tüketicilerin dolandırıldıklarını sözlerine ekledi.
- DOĞRU VE KOLAY ERİŞİM
- Bakan Pekcan, güncel bilgilerin yer almasını amaçladıklarını ifade ederek, "Yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek" dedi.
- GÜVENİLİR KAYNAK
- Pekcan, uygulama sayesinde sahte servislerin tüketicileri yanıltması ve mağdur etmesinin önüne geçeceklerini belirterek şunları söyledi: "Tüketiciler, sorun yaşadığında arama motorları gibi doğru bilgiye ulaşmada sorun yaşayacağı platformlardan değil, güvenilir tek bir kanaldan doğru bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız.”