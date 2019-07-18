Sahteciliğe karşı e-teminat

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Eylül itibarıyla tüm Türkiye’nin e-teminat uygulamasına geçeceğini belirtti. Bu sistemle ihracatçıların maliyet, zaman ve bürokrasiden büyük tasarruf elde edeceğini açıklayan Pekcan, "İhracatın lokomotif gücü niteliğindeki dahilde işleme rejimi başta olmak üzere, teminatlı gümrük işlemlerinin yoğun olduğu tüm gümrük rejimlerinde ve uygulamalarında süreçler hızlandırılarak başta ihracatçımız ve tüm sektör, enerjisini ve parasını katma değerli ihracata yönlendirebilecek" dedi.

Ruhsar Pekcan

HIZLI TİCARET İÇİN YAZILIM HAMLESİ

Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Pekcan, 9 Temmuz itibarıyla devreye alınan e-teminat uygulamasını anlattı. Dijitalleşmeye ve yazılıma çok önem verdiklerini belirten Pekcan, Türkiye’yi ticaretin en hızlı, en güvenilir ve en kolay yapıldığı ülkeler ligine yükselmesi için çaba harcadıklarını söyledi. İthalatta da kağıtsız gümrüğe geçmek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Pekcan, “Bu tabi karşı ülkeden gelebilecek menşei, fatura gibi belgeleri online alamadığımız sürece mümkün değil. Onun için çalışıyoruz” diye konuştu.

TEMİNAT MEKTUBU ELEKTRONİK ORTAMDA

Ticaret Bakanı Pekcan, gümrük idareleri tarafından, gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında gerek ithalat, gerekse de özellik arz eden ihracat işlemleri açısından ödenmesi gereken vergi ve diğer amme alacaklarının garanti altına alınması için teminat mektubu alındığı bilgisini verdi. Bu mektuplara ilişkin işlemlerin yoğun bürokratik süreçlere sebep olduğunu aktaran Pekcan, sorunun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Pekcan, şöyle devam etti: “Önceden sadece kağıt ortamında düzenlenebilen gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları geliştirilen sistemle artık elektronik ortamda da kabul edilecek. E-teminat sistemi sahteciliği de önleyecek.”