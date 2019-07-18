Ekonomi Sahteciliğe karşı e-teminat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sahteciliğe karşı e-teminat

1 Eylül itibarıyla tüm Türkiye’de e-teminat uygulamasına geçilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “E-teminat sistemi sahteciliği de önleyecek” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Eylül itibarıyla tüm Türkiye’nin e-teminat uygulamasına geçeceğini belirtti. Bu sistemle ihracatçıların maliyet, zaman ve bürokrasiden büyük tasarruf elde edeceğini açıklayan Pekcan, "İhracatın lokomotif gücü niteliğindeki dahilde işleme rejimi başta olmak üzere, teminatlı gümrük işlemlerinin yoğun olduğu tüm gümrük rejimlerinde ve uygulamalarında süreçler hızlandırılarak başta ihracatçımız ve tüm sektör, enerjisini ve parasını katma değerli ihracata yönlendirebilecek" dedi.

Ruhsar Pekcan

HIZLI TİCARET İÇİN YAZILIM HAMLESİ

Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Pekcan, 9 Temmuz itibarıyla devreye alınan e-teminat uygulamasını anlattı. Dijitalleşmeye ve yazılıma çok önem verdiklerini belirten Pekcan, Türkiye’yi ticaretin en hızlı, en güvenilir ve en kolay yapıldığı ülkeler ligine yükselmesi için çaba harcadıklarını söyledi. İthalatta da kağıtsız gümrüğe geçmek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Pekcan, “Bu tabi karşı ülkeden gelebilecek menşei, fatura gibi belgeleri online alamadığımız sürece mümkün değil. Onun için çalışıyoruz” diye konuştu.

  • TEMİNAT MEKTUBU ELEKTRONİK ORTAMDA
  • Ticaret Bakanı Pekcan, gümrük idareleri tarafından, gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında gerek ithalat, gerekse de özellik arz eden ihracat işlemleri açısından ödenmesi gereken vergi ve diğer amme alacaklarının garanti altına alınması için teminat mektubu alındığı bilgisini verdi. Bu mektuplara ilişkin işlemlerin yoğun bürokratik süreçlere sebep olduğunu aktaran Pekcan, sorunun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Pekcan, şöyle devam etti: “Önceden sadece kağıt ortamında düzenlenebilen gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları geliştirilen sistemle artık elektronik ortamda da kabul edilecek. E-teminat sistemi sahteciliği de önleyecek.”

Mutlak yoksulluk AK Parti ile bitti
EKONOMİ
Mutlak yoksulluk AK Parti ile bitti

Terör bu seferErbilden vurdu

Terör bu sefer
Erbil'den vurdu

​25 yıl sonra ilk kez bir diplomatımız şehit edildi.
Faizde büyükindirim gelecek

Faizde büyük
indirim gelecek

​Yüzde 24'lük faizin yıl sonuna kadar yüzde 17'ye çekilmesi bekleniyor.
Allah belanızı versin

Allah belanızı versin

​Tunceli'de katledilen Nupelda ile Ayaz, PKK'nın ne ilk ne de son kurbanı.
Emniyet Genel<br>Müdürü değişti

Emniyet Genel
Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.
FETÖ'nün 10 taktiği

FETÖ'nün 10 taktiği

​FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı yöntem ve taktikler deşifre edildi.
Hatadan geri dönün

Hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'nin F-35 kararına ilk tepki.
Askıya aldılar!

Askıya aldılar!

Pentagon, S-400 satın alan Türkiye'yi programdan çıkardı.
PKK çaresizlik içinde

PKK çaresizlik içinde

TSK son operasyonlarla örgüte Irak'ın kuzeyini dar etti.

2 bin aile taşınacak

2 bin aile taşınacak

​Hükümet risk altındaki 6 il için harekete geçti.
Poz verdiği yere<br>1 şehit daha eklendi!

Poz verdiği yere
1 şehit daha eklendi!

ABD Büyükelçisi geçtiğimiz hafta 'şehit diplomatlar' duvarının önündeydi.
25 yıl sonra aynı acı

25 yıl sonra aynı acı

​1994 yılından bu yana ilk kez Türk diplomat şehit edildi.
Konsolosluk çalışanlarına saldırı

Konsolosluk çalışanlarına saldırı

​Erbil'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir diplomat şehit oldu.
Girişimlerimiz sürüyor

Girişimlerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama.
Veri tabanında<br>'sızıntı' var!

Veri tabanında
'sızıntı' var!

FaceApp'in veri tabanı ne kadar güvenli?
Dink <br>davasında karar

Dink
davasında karar

3 sanık hakkında verilen cezalar belli oldu.
İşgale kalkışan<br> hainlere ceza yağdı

İşgale kalkışan
hainlere ceza yağdı

Atatürk Havalimanı ve İBB davalarında karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.