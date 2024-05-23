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Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası’nda 25. kuyu

Fatih Sondaj Gemisi bugün 710 milyar metreküp gaz rezervine sahip Karadeniz'de Göktepe-2 kuyusunda sondaja başlıyor. Kuyu Sakarya Gaz Sahası’ndaki 25’inci kuyu olacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:48 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine 2017 yılında 154 milyon dolara dahil olan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine katkı sağlamaya devam ediyor. Fatih'in Mavi Vatan ile buluşmasıyla birlikte petrol, doğal gaz arama çalışmaları hız kazandı.

Fatih Sondaj Gemisi bugün 710 milyar metreküp gaz rezervine sahip Karadeniz'de Göktepe-2 kuyusunda sondaja başlayacak. Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25’inci kuyunun çalışmaları, Romanya, Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir yerde yapılacak.

HER YENİ KUYU ÜRETİMİ ARTIRACAK

Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretimi günlük 40 milyon metreküpe çıkartılacak. Bugün 4,5 milyon metreküpe yakın doğal gaz çıkartılıyor. Üretimi artırmak için ise her geçen gün yeni bir kuyu açılıyor. Son olarak Göktepe-1 kuyusunda yapılan çalışmaların ardından bugün de Göktepe-2 kuyusunda çalışmalara başlanacak.

ROMANYA-TÜRKİYE SINIRINDA

Göktepe-2 kuyusu Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25'inci kuyu olacak. Sondaj Sakarya Gaz Sahası'nda halihazırda üretim yapılan yerin kuzeybatısında, Romanya Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir yerde yapılacak.

PETROL İÇİN HAZIRLIK

Sakarya Gaz Sahası'nda çıkan doğal gaz ile günlük 60 milyon vatandaş, doğal gaz ihtiyacını karşılamış olacak.

85 milyon vatandaşın 60 milyonu Sakar-ya'dan çıkacak gaz ile ihtiyacını giderecek. Doğal gazın yanı sıra Karadeniz'deki petrol potansiyelinin değerlendirilmesi için de hazırlık yapılıyor. Önümüzdeki aylarda petrol üretimine yönelik sondaj girişimi gerçekleşecek.


Türk mühendisler yaptı: Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN için sıraya girdiler

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN'i, geliştiren Titra Teknoloji ve Airbus arasında ana yurt güvenliği fuarı SEDEC kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. ALPHİN, deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilme yeteneği kazanacak. Titra Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Abdulkadir Şener, yaptığı açıklamada, Airbus ile proje için yaklaşık 4-5 aydır çalıştıklarını söyledi. ALPİN'in muharebe sahasında kendini kanıtlamış bir ürün olarak ilk defa Türkiye'de Kuzey Irak bölgesinde kullanıldığını ifade eden Şener, bunun yanında platformun deniz kuvvetleri tarafından kullanılmasına yönelik dünyadan ve Türkiye'den talepler aldıklarını belirtti.


#Doğalgaz
#petrol
#Fatih Sondaj Gemisi
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