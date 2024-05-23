Sakarya Gaz Sahası’nda 25. kuyu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine 2017 yılında 154 milyon dolara dahil olan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine katkı sağlamaya devam ediyor. Fatih'in Mavi Vatan ile buluşmasıyla birlikte petrol, doğal gaz arama çalışmaları hız kazandı.
Fatih Sondaj Gemisi bugün 710 milyar metreküp gaz rezervine sahip Karadeniz'de Göktepe-2 kuyusunda sondaja başlayacak. Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25’inci kuyunun çalışmaları, Romanya, Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir yerde yapılacak.
HER YENİ KUYU ÜRETİMİ ARTIRACAK
Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretimi günlük 40 milyon metreküpe çıkartılacak. Bugün 4,5 milyon metreküpe yakın doğal gaz çıkartılıyor. Üretimi artırmak için ise her geçen gün yeni bir kuyu açılıyor. Son olarak Göktepe-1 kuyusunda yapılan çalışmaların ardından bugün de Göktepe-2 kuyusunda çalışmalara başlanacak.
ROMANYA-TÜRKİYE SINIRINDA
Göktepe-2 kuyusu Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25'inci kuyu olacak. Sondaj Sakarya Gaz Sahası'nda halihazırda üretim yapılan yerin kuzeybatısında, Romanya Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir yerde yapılacak.
PETROL İÇİN HAZIRLIK
Sakarya Gaz Sahası'nda çıkan doğal gaz ile günlük 60 milyon vatandaş, doğal gaz ihtiyacını karşılamış olacak.
85 milyon vatandaşın 60 milyonu Sakar-ya'dan çıkacak gaz ile ihtiyacını giderecek. Doğal gazın yanı sıra Karadeniz'deki petrol potansiyelinin değerlendirilmesi için de hazırlık yapılıyor. Önümüzdeki aylarda petrol üretimine yönelik sondaj girişimi gerçekleşecek.