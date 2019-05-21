Sakarya'da çilek hasadı başladı

Çilek hasadının Mart ayında başladığını ve Haziran ayının sonuna kadar süreceğini ifade eden çiftçiler, çilek fiyatlarından memnuniyetlerini dile getirdi.

Akdoğan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erdal Üstün'ün tarlasında yapılan hasatta 2 günde yaklaşık 600 kilogram çilek toplandı.

Çilekleri direk alıcıyla buluşturduklarını dile getiren Üstün, "10 dönüm ekili olan çilek tarlasından 2 günde 600 kilogram civarında çilek topluyoruz, topladığımız çilekleri Sakarya'da kilosu 5-6 liradan isteyenlere satıyoruz . Çileğe rağbet çok olduğu için satmakta sorun yaşamıyoruz.Çiftçiler olarak biz fiyattan memnunuz. Çilek hasadımız Mart ayında başladı, Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir" dedi.

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