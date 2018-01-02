Sakarya'dan 40 ülkeye ihracat

Sakarya'da 28 yıl önce tamamı yerli sermayeyle kurulan Federal Elektrik Yatırım ve Ticaret AŞ, ürettiği alçak gerilim şalt cihazlarını, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Vietnam ve Güney Kore'nin de yer aldığı 40'ın üzerinde ülkeye satıyor.

1989'da Adapazarı'nda 40 bin metrekare alan üzerinde tamamı yerli sermayeyle kurulan aile şirketi Federal Elektrik, kısa sürede büyüyerek, önde gelen alçak gerilim şalt cihazları üreticileri arasına girdi.

Kompakt tip şalterlerden başlayarak alçak gerilimde devre kesicilerdeki tüm seriyi tamamlayan şirket, Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar sonucunda ürettiği 3 binin üzerinde ürünü ihraç ediyor.

Elektrik malzemelerinin ince işçilik ve emek gerektirmesinden dolayı ağırlıklı olarak kadın işçi istihdam eden firmanın hedefi ihracat rakamlarını daha da büyütmek.

Üretimin neredeyse yarısı yurt dışına gidiyor

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Nurdoğan, yaptığı açıklamada, 100'ün üzerinde bayi ağıyla hizmet verdiklerini söyledi.

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Türkiye pazarını çok önemsediklerini, ihracat tarafında da güzel işler yaptıklarını belirten Nurdoğan, "Şu anda çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, ihracatımız toplam ciromuzun içinde yüzde 45'lerin altına düşmemektedir. Yaptığımızın hemen hemen yarısını yurt dışına sevk ediyoruz" dedi.

Ar-Ge'ye yaptıkları yatırımlar sayesinde 3 binin üzerinde ürünü aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Vietnam ve Güney Kore'nin de yer aldığı 40'ın üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Nurdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle bu sene ihracatta çok değişken bir piyasa vardı. Dünya çapında bir dalgalanmadan bahsediyoruz, sadece Türkiye bazlı bir dalgalanma değil ama buna rağmen çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yüzde 20'ye yakın ihracatta artışımız oldu. Bu, bizim tahminlerimizden de üzerindeydi. Gerek petrol fiyatlarının düşmüş olması, gerek savunma sanayisine yapılan yatırımlar ürünlerimize yapılan yatırımı da etkilemekte. Hedefimiz bu seneyi yüzde 5-8 civarında ihracat artışıyla kapatmak olacak."

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Nurdoğan, devre kesicilerin kullanımının konuttan sanayiye kadar birçok alanda zorunlu olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla her elektrik kullanıcısı bizim müşterimiz. Gitmediğimiz, uğramadığımız bir tek Antartika var. Hedefimizi kesinlikle küçük tutamayız." ifadesini kullandı.

"Kadın çalışan istihdamı artmalı"

Mesut Nurdoğan, 1990'lı yılların başından beri kadın istihdamına özel önem verdiklerini, sadece "beyaz yakalı" kısımda değil, üretim kısmında da kadın çalışanlarının olduğunu dile getirdi.

Nurdoğan, "Kadın çalışanlarımız daha özenli, özverili ve daha ince işçilik yapma olanakları var, daha dikkatliler. Kadın çalışan ağırlıklı bölümlerimizde genellikle hafta sonu çalışmamız yok. Onlar da bunu seviyor, tercih ediyor. Dolayısıyla tercih edilen bir noktadayız. İki taraf da bundan verim alıyor. Hedefler doğrultusunda daha iyi sonuçlara gidebiliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin büyüme yolunda kadın istihdamını artırması gerektiğini söyleyen Nurdoğan, "Şirketimizde yaklaşık olarak yüzde 60 civarında kadın çalışanımız var. Türkiye ortalamasının da bu civarda olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İhracat yapmak isteyen firmalara tavsiyelerde bulunan Nurdoğan, devlet teşviklerine dikkati çekti. Nurdoğan, şunları kaydetti:

"Bunları iyi araştırmak lazım. Her ürünün bir kullanıcısı olduğunu unutmamamız, kendimize güvenmemiz lazım. Bir taraftan da gezip görmek lazım. Gezip görerek sadece insanlarla tanışarak bile ihracatın büyüyebileceğine inanıyorum. Başarılı olmak için en başta basit şeyleri en iyi yapacağız, ondan sonra zor işleri nasıl yapacağız diye düşüneceğiz."

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