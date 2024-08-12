Şakirpaşa Çukurova’ya 4 saatte taşındı

1937 yılından bu yana hizmet veren Adana Şakirpaşa Havalimanı, yeni evine başarılı bir operasyonla taşındı. 275 personel 78 araçla yapılan taşıma işini Atatürk Havalimanı’nı İstanbul Havalimanı’na taşıyan Arkas Lojistik gerçekleştirdi. Turkish Ground Services’in (TGS Yer Hizmetleri A.Ş.) yer hizmet ekipmanlarının Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşınma işlemi; 40 konteyner taşıyıcı, 31’i ağır yük taşıyan lowbed, 3’ü otobüs taşıyıcı, 4’ü standart çekici ile farklı büyüklükte ve ağırlıktaki toplam 253 adet yer hizmet ekipmanıyla tamamlandı. Adana Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 250’şer tonluk vinçler kuruldu. Ağır yüklerin lowbedlere sorunsuz ve hızlı yüklenebilmesi için özel rampalar tasarlandı.

534 BİN TONLUK YÜK

Lojistik şirketi ekipleri 2 bin 247 metrekarelik bir alanı kaplayan toplamda 534 bin 250 kilogram ağırlığındaki yükün hatasız taşınması için günlerce hazırlık yaptı. Deneme taşımaları ile sürecin sorunsuz bitirilmesi için detaylı hesaplamalar yapıldı. Taşınan yükler peş peşe sıralandığında 1.121 metre uzunluğa ulaşıyor. 12 saatte tamamlanması planlanan havalimanı taşıması 4 saatte yapıldı. 36 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen taşımada yol boyunca oluşabilecek acil müdahaleler için 3 adet tam teçhizatlı onarım aracı ve uzman ekipler bulunduruldu. Yoldaki araçlar İstanbul merkez binasındaki Trafik İzleme ve Operasyon Merkezi'nden anlık takip edildi.

TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE TAŞIYACAK BİR PROJE

Taşımayı yapan Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, “Lojistik mühendisliğinin yapıldığı taşıma için günlerce planlamalar yapıldı. Güvenliği ön plana alarak taşımayı hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Yeni havalimanın bizim için ayrı bir önemi de var. Biz de Çukurova bölgesine ciddi yatırımlar yapıyoruz” dedi.

İlk seferler İstanbul ve İzmir’den

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı dün indi. Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü havalimanında seferler başladı. Havalimanına ilk inişi, dün 11.43'te Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan havalanan "TK2462" sefer sayılı uçağı gerçekleştirdi. THY'nin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin yaşatılması amacıyla "Gölbaşı" adını verdiği uçakla yapıldı. Ardından ise Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde filosuna kattığı "Cumhuriyet" isimli İzmir'den kalkan "PGT3010" sefer sayılı uçağı piste ulaştı. Uçaklar, geleneksel su püskürme seremonisiyle karşılandı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan ilk kalkan sefer ise buradan aldığı yolcularla İstanbul'a dönmek için havalanan THY'nin "Gölbaşı" uçağı oldu.











