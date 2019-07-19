Ekonomi Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruş

Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruş

Kahramanmaraş’ta hasadı süren salatalığın kilosu tarlada 50 kuruştan satılıyor.

Haber Merkezi IHA
Tarlada salatalığın kilosu 50 kuruştan satılıyor.
Tarlada salatalığın kilosu 50 kuruştan satılıyor.

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesinde hasadı yapılan salatalıklar çevre illere gönderiliyor. Tarlada salatalığın kilosunu 50 kuruştan sattıklarını belirten üretici Enes Karataş, çiftçiler haricinde herkesin salatalık ekimi yaptığı ve bundan dolayı ürünün fiyatının düştüğünü söyledi. Karataş, "Piyasada salatalık üretimi arttı ve bu işi marketçisi de yapıyor, memuru da yapıyor aslında piyasayı onlar düşürüyor. Biz ise her zaman bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

Tarlada çalışmanın zor olduğunu söyleyen Ayşe Çelik ise, “Sabah geliyoruz ve kahvaltımızı yaptıktan sonra tarlada salatalık hasadı yapıyoruz. Öğle yemeğini yedikten sonra akşam saatlerinde hasat edilen salatalığı yıkadıktan sonra kasalara yerleştirip gönderiyoruz” diye konuştu.

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