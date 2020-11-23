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Ekonomi Salgın desteğiyle istihdam korundu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salgın desteğiyle istihdam korundu

Salgın desteğiyle istihdam korundu

Türkiye, Kovid-19 sürecinde üretim çarklarını döndürmeye ve istihdamı korumaya özen gösteriyor. Artan enerji talebini karşılamada önemli bir yere sahip yerli kömürde açıklanan destekler şirketlerin hesaplarına yattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl verilen destekler 100 milyon lirayı buldu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Yerli kömür üretiminde açıklanan destekler şirketlerin hesaplarına yatırılırken, bu desteklerle yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiği 44 yerli kömür üreticisi rahat bir nefes aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl verilen destekler 100 milyon lirayı aştı.
Yerli kömür üretiminde açıklanan destekler şirketlerin hesaplarına yatırılırken, bu desteklerle yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiği 44 yerli kömür üreticisi rahat bir nefes aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl verilen destekler 100 milyon lirayı aştı.

Türkiye, Kovid-19 sürecinde üretim çarklarını döndürmeye ve istihdamı korumaya özen gösteriyor. Artan enerji talebini karşılamada önemli bir yere sahip yerli kömürde açıklanan destekler şirketlerin hesaplarına yattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl verilen destekler 100 milyon lirayı buldu. Destekler sayesinde 10 bin kişinin istihdam edildiği 44 yerli kömür üreticisi salgın döneminde rahat bir nefes aldı. Enerjide bağımsızlık ve yerli kaynakların etkin kullanılması için atılan adımlar salgına rağmen desteklerle güçleniyor. Yerli kömür üreticilerine 2016’da başlayan üretici destekleri salgın sürecinde artarak sürdü. Son üç yılda desteklerden yararlanan üretici sayısı 44’e yükselirken destek dört yılda 230 milyon liraya ulaştı.

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REZERVLER ARTIYOR

  • Destek üretime yansıdı. 2016 yılında 45,5 milyon ton üretilirken bu miktar 2017’de 87,9 milyon ton, 2018’de 101,5 milyon ton, 2019’da 97,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Ülke genelinde halihazırda, 85’i yer altı işletmesi, 250’si açık işletme, 60’ı hem açık hem yer altı işletmesi olmak üzere toplam 395 kömür ruhsatı bulunuyor. Son yıllarda madencilikte yapılan atılımla birlikte birçok kaynakta olduğu gibi kömürde de rezervler yükseldi. Son verilere göre, Türkiye’nin toplam linyit kaynağı 19,3 milyar tona, taş kömürü kaynağı ise 1,5 milyar tona çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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‘CARİ AÇIK’ VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömür üretiminin enerji bağımsızlığı ve istihdam için kritik önemde olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, “Kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak ve kullanım payını ithal kömüre karşı sürekli arttırmak istiyoruz. 1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına 240 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak” dedi.

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