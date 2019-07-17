Ekonomi Saman fiyatları el yakıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Saman fiyatları el yakıyor

Muğla’nın Milas ilçesi Karahayıt köyünde, samanın balyası 22 liradan alıcı buluyor. İç Anadolu’da saman balyaları yerin de 6-7 lira olduğu, Ege köylerine ise üç kat fiyatla satışın yapılması çiftçiyi mağdur ediyor.

Haber Merkezi IHA
Saman fiyatları Egeli çiftçileri zor duruma düşürdü.
Saman fiyatları Egeli çiftçileri zor duruma düşürdü.

Muğla’nın Milas ilçesi Karahayıt köyünde, samanın balyası 22 liradan alıcı buluyor.

Karahayıt köyünde hayvancılık yaptığını belirten Selatin Yıldız, 130 hanelik köyde 150-160 kadar büyük baş hayvan yetiştiren üreticilerin olduğu ve kendisin de 7 baş havan beslediğini ifade ederek, kırkayak kamyon ve TIR korselerle Konya ve Kayseri den köy meydanına getirtilen saman balyaların 22 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

İç Anadolu’da saman balyaları yerin de 6-7 lira olduğunu, Ege köylerine üç kat fiyatla satışın yapıldığını belirten Yıldız, üretici çiftçiler olarak dişinden tırnağından biriktirdiklerini hayvanların yemine harcadıklarını ifade etti.

Çiftçi Mesude Karataş ise bir dağ köyü olan Karahayıt’ta yıllardır zeytincilik yaparak geçimini sağladığını belirterek, hanenin ihtiyacını karşılayacak 2-3 kadar da büyük baş hayvan da beslediklerini ifade ederek, köyde süt toplama merkezi olduğunu, soğuk zincir kapsamın da sağım sonrası süt kooperatifi tarafında sütlerin toplandığının belirtti.

Karataş, et ve süt fiyatlarında ki istikrarsızlık nedeniyle çiftçinin para kazanamadığını, girdilerdeki pahalılık üretici çiftçiyi mağdur ettiğini sözlerine ekledi.

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