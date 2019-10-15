Ekonomi Samsunga Türkiyeden yönetici ihracı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Samsung'a Türkiye'den yönetici ihracı

Türkiye'deki teknoloji şirketlerinde yetişen ve kariyer yapan yöneticiler küresel anlamda da başarılara imza atıyor. Samsung Electronics Türkiye'den de globale yapılan üst düzey atamalar 2019 yılında da devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Kuterdem
Can Kuterdem

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırımları kadar insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor.

GURUR VERİCİ BİR DURUM

Samsung Electronics Türkiye, yetiştirdiği üst düzey yöneticileri şirketin global organizasyonunda görevlendirerek çalışanlarının uluslararası deneyimlerini zenginleştiriyor. Dünyanın dört bir yanında 15 bölgesel yönetim ofisi, 38 üretim tesisi, 35 Ar-Ge merkezi ve 7 tasarım merkezi bulunan Samsung’un Türkiye’den yurt dışına en son transfer ettiği yöneticilerden biri de Can Kuterdem oldu.

SEKTÖREL FAALİYETE LİDERLİK YAPACAK

  • Kore’de Samsung’un ana merkez ofisinde 4 yıl stratejik öneme sahip büyüme inisiyatifleri üzerinde çalıştıktan sonra Samsung Electronics Türkiye’ye Strateji Direktörü olarak atanan Can Kuterdem, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak Dubai’de yeni görevine başladı. Can Kuterdem, bu görevinde, 23 ülkenin mobil cihaz ekipleriyle birlikte Samsung’un organize perakende ve online iş ortakları ile büyütme faaliyetlerine liderlik edecek. Burçin Arabul ise Samsung Electronics Türkiye çatısı altında 7 yıl satış, ürün pazarlama, stratejik planlama ve perakende yönetimi alanlarında çalıştıktan sonra 4 yıl beyaz eşya satış ve pazarlama biriminin lideri olarak görev yaptı.

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