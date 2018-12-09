Ekonomi Sanal gerçeklik için yerli hareket platformu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanal gerçeklik için 'yerli' hareket platformu

Sanal gerçeklik teknolojisini kullanan bir kişinin yürüme, koşma, zıplama ve çömelme gibi hareketleri özgürce yapmasını sağlamak amacıyla tamamen yerli yürüme platformu üretildi. Atek Teknoloji Genel Müdürü Bal, "Bu cihazın, eğlence ve savunma sanayi başta olmak üzere pek çok sektörde kullanım alanı bulunuyor. Tanıtım, turizm ve gayrimenkul sektörleri de bunlardan bazıları" dedi.

AA
Türk firma yerli yürüme platformu üretti.
Türk firma yerli yürüme platformu üretti.

Sanal gerçeklik sistemini kullanan bir kişinin yürüme, koşma, zıplama ve çömelme gibi hareketleri özgürce yapmasını sağlayan yürüme platformu, tamamen yerli olarak geliştirildi. Cihaz, sanal gerçeklik gözlüklerinin tamamlayıcısı olarak, eğlenceden savunmaya kadar pek çok sektörde kullanılabilecek.

AA
Atek Teknoloji Genel Müdürü Tanal Bal, geliştirdikleri Modulus isimli cihazla, sanal gerçeklik teknolojilerini kullananlar için hareket imkanı sağladıklarını söyledi.

Yürüme platformuyla, sanal gerçeklik sistemini kullananlara, sınırsız bir alanda yürüme, koşma, zıplama ve çömelme gibi hareketleri yapma imkanını sundukların anlatan Bal, "Ürün, sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanılıyor. Sanal gerçeklik oyunu içindeki kişi, Modulus modülünün içine giriyor. Kişi, gerçek ortamda hareket ettiği zaman, aynı hareketleri sanal ortama da aktarılıyor. Cihazdaki sensörler, kişinin hareketlerini aynı anda sanal gerçeklik uygulamasına taşıyor" diye konuştu.

"Kullanıcının düşme, çarpma riski yok"

Bal, Modulus'un kullanıcıya sınırsız hareket ortamı sunduğuna da dikkati çekerek, "Sanal gerçeklik uygulamalarında en ilkel sistemler sadece gözlükle çalışıyor. Daha gelişmiş olanları da bir oda içinde sınırlı hareket imkanı sağlıyor. Ancak oda içinde kullanıcı, dış dünyadan koptuğu için dışarıdaki objelere çarpıp, kazalara neden olabiliyor. Modulus'ta ise sınırsız bir alan içinde kilometrelerce yürüyebilirsiniz. Ürün 3 metrekarelik alan kaplıyor ancak bu alanda size kilometreleri aşma imkanı sunuyor. Modulus'taki koruma çemberi de kişinin düşmesine ya da dışarıdaki objelere çarpmasına engel oluyor" ifadelerini kullandı.

Savunma alanında tatbikat imkanı

Modulus'un eğlence ve savunma sanayi alanı başta olmak üzere pek çok sektörde kullanım alanı bulunduğunu bildiren Bal, şöyle devam etti:

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"Tanıtım, turizm ve gayrimenkul sektörleri de bunlardan bazıları. Örneğin bir satış ofisinde, bir sistem ile satılacak evin tanıtımı yapılıp, evin içi hiçbir yere gitmeden gezdirilebilir ya da bir fuardaki küçücük bir stantta dahi, bu sistemle bir fabrika ya da mağaza gezdirilebilir. Savunma sanayisindeki tatbikata yönelik yazılımlar, bu cihaz üzerinde kullanılabilir, savaş stratejilerine yönelik kullanılabilir. Savunma sanayi alanında çok ihtiyaç var. Bu noktada cevap verebilecek bir ürün. Tamamen yerli bir ürün. Tasarımı, mühendisliği, malzemesi, entegre devreleri tamamen burada üretildi. Yüzde 100 yerli sermayeli bir ürün, hiçbir şekilde ithal malzeme getirmedik. Şu anda yurt dışından talepler var. İhracata yönelik de çalışma yapacağız."

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