Sanayi Bakanlığı'ndan bin 101 yatırım teşvik belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, ocak-mart dönemi yatırım teşvik belgeleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 702 milyon 68 bin 314 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 46 bin 753 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan bu dönemde 108 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Yatırım teşvik belgesi nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir?

Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 bin Türk Lirası, Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 bin Türk Lirası, Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 000 Türk Lirası olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları(adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.

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Yatırım teşvik belgesi ne gibi fayda sağlar?

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası

Yatırım İndirimi

Katma Değer Vergisi İstisnası

Fon’dan Kredi Tahsisi

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

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