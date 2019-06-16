Ekonomi Sanayi Bakanlığından bin 101 yatırım teşvik belgesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi Bakanlığı'ndan bin 101 yatırım teşvik belgesi: Yatırım teşvik belgesi nedir? Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir?

Sanayi Bakanlığı'ndan bin 101 yatırım teşvik belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi verdi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 702 milyon 68 bin 314 lira olarak hesaplandı.

Haber Merkezi AA
Yatırımlarla 46 bin 753 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Yatırımlarla 46 bin 753 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, ocak-mart dönemi yatırım teşvik belgeleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 702 milyon 68 bin 314 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 46 bin 753 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan bu dönemde 108 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Yatırım teşvik belgesi nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir?

Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 bin Türk Lirası, Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 bin Türk Lirası, Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 000 Türk Lirası olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları(adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.

REKLAM

Yatırım teşvik belgesi ne gibi fayda sağlar?

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası

Yatırım İndirimi

Katma Değer Vergisi İstisnası

Fon’dan Kredi Tahsisi

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Şirket Kuruluşu

EPDK 20 şirkete lisans verdi
EKONOMİ
EPDK 20 şirkete lisans verdi

60 milyon dolarlık iş turizmi
EKONOMİ
60 milyon dolarlık iş turizmi

Tetikçi Moody’s yine sahnede
EKONOMİ
Tetikçi Moody’s yine sahnede
Kuran-ı Kerim provakasyonu

Kur'an-ı Kerim provakasyonu

​Norveç'te İslam karşıtı grup Müslümanlara hakaret yağdırdı.
Projelerle boşvaatler kapışacak

Projelerle boş
vaatler kapışacak

​Adaylar bugün televizyonda karşı karşıya gelecek.
Cehennem Deresinde çatışma

Cehennem Deresi'nde çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
Bölgesel değil küresel aktör

Bölgesel değil küresel aktör

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Asya Zirvesi dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Eminönü'nde bulundu

Eminönü'nde bulundu

​Vatandaşlar görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
7,4'lük <br>depremle sarsıldı

7,4'lük
depremle sarsıldı

​Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Biz yaptık o övündü

Biz yaptık o övündü

​Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Yusuf Uzun, Yeni Şafak'a konuştu.
Tatbikat fiyaskosu

Tatbikat fiyaskosu

​Denizkurdu-2019'u taklit etmeye çalışan Yunanistan, cılız tatbikatıyla alay konusu oldu.
Proje isimlere<br>teslim edilemez

Proje isimlere
teslim edilemez

MHP lideri ​Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu.
Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'na katıldı.
Pençe 'vurmaya'<br>devam ediyor

Pençe 'vurmaya'
devam ediyor

Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı.
İstanbul'a mehter<br>marşıyla geldi

İstanbul'a mehter
marşıyla geldi

​MHP Lideri Bahçeli ve ekibi mitili İstanbul'a attı.
Sivrisinek vızıltısı

Sivrisinek vızıltısı

Canikli'den Moody's'in Türkiye kararına yanıt.
Haydarpaşa'da can pazarı

Haydarpaşa'da can pazarı

Alabora olan teknede bulunanlar denize düştü.
'Merkez' yenileniyor

'Merkez' yenileniyor

Bakanlık yeni amirliklerin nerede yapılacağını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.