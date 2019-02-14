Ekonomi Sanayi üretimi azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,5 azalırken, bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 5,2 azaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi üretim endeksi açıklandı.
Sanayi üretim endeksi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,5 azaldı

2018 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,5 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 5,2 azaldı.

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