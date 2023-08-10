Sanayi üretim endeksi belli oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayınlanan analizde, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamayı amaçlayan yeni ekonomi ekibinin, öngörülebilir politika yapımına geçişi beklenenden daha erken gerçekleştirdiğine vurgu yapılırken "para ve maliye politikasının ise yönünü kademeli olarak düzeltmeye başlattığı, ortodoks politikalara geçişin sürdürülmesi halinde ise görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının olabileceğinin mesajı verildi.