Ekonomi Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti
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Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayında yıllık sanayi üretiminin yüzde 10.8 arttığını açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK AYNI KALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 azaldı.

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