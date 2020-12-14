Sanayi üretim endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde5,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 arttı

2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

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