Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Sanayi üretim endeksi yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretim endeksi yükseldi

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.

Haber Merkezi AA
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde5,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 arttı

2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda atılması beklenen üç adım
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda atılması beklenen üç adım

2021’de turizme bahar gelecek
EKONOMİ
2021’de turizme bahar gelecek
Abone Ol Google News
ABD hackle çalkalanıyor

ABD 'hack'le çalkalanıyor

​İki bakanlığa ait bilgilerin çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Vaka sayısı yediye düştü

Vaka sayısı yediye düştü

​Tedbirlere uyulan ilçede yüzleri güldüren sonuç.
Yunan muhalefetinden Miçotakis’e sert tepki: AB Zirvesi’nde bizi diplomatik yenilgiye uğrattı

Erdoğan sinyali verdi: Bugün açıklanacak..

​Polisleri tehdit eden maskesiz kadına yanıt gecikmedi.

Araçlar<br>su altında kaldı

Araçlar
su altında kaldı

İzmir'de sağanak yağış sonrası deniz taştı.
Hemen olmayacağız!

Hemen olmayacağız!

​Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması.
Ermenistan<br>köşeye sıkıştı

Ermenistan
köşeye sıkıştı

11 saldırı uydu görüntüleri ile belgelendi.
Rehin alıp<br>evi ateşe verdi

Rehin alıp
evi ateşe verdi

​Adana Seyhan'da korku dolu anlar..
56 saatlik<br>kısıtlama sona erdi

56 saatlik
kısıtlama sona erdi

​Yollar ve caddelerde hareketlilik başladı.
İsrail'e kaçırılmıştı

İsrail'e kaçırılmıştı

​Kybele 60 yıl sonra Türkiye'de.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.