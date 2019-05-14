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Ekonomi Sanayi üretim rakamları açıklandı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: ​Mart ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Mart ayında sanayi üretiminde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış kaydedildi. Beklenti yüzde 0,9 şeklinde iken uzmanlar mart ayında yaşanan artış ile toparlanmanın başladığına işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarken yıllık bazda ise yüzde 2,2 azaldı.

DARALMA HIZ KESTİ

Verileri yorumlayan Garanti Bankası Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, beklentiden daha iyi gelen sanayi rakamlarına ilişkin, ''Yıllık bazda daralma beklentilerin oldukça altında geldi. Yüzde 5 daralma öngörürken yüzde 2,2 daralma geldi. Verileri kıyasladığımızda daralmanın hız kestiğini görüyoruz. Şubat itibariyle dipten çıkış sinyallerini almaya başlamıştık. Martta bu iyice belirginleşti. Bu şekilde devam etmesi halinde ilk çeyrek büyümesinin pozitife geçtiğini gözlemleyeceğiz.'' dedi.

  • Sanayi üretimi şubatta ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselmişti.
TÜİK tarafından yapılan açıklama şöyle;

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 2,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 azaldı 2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 azaldı.

Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,7 arttı.

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