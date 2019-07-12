Sanayi üretimi arttı

TÜİK, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

EKONOMİ Tarımda uzmanlığa hibe desteği

EKONOMİ Brent petrolün varili 67,25 dolar