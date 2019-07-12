Ekonomi Sanayi üretimi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 1,3 oranında azaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜİK, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.
TÜİK, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

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