Ekonomi Sanayi üretimi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Sanayi üretimi arttı
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Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

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