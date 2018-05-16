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EkonomiSanayi üretimi beklentileri aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi beklentileri aştı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Analistler sanayi üretiminde yüzde 7,3 artış tahmin ediyorlardı.

AA
​Sanayi üretim endeksi
​Sanayi üretim endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Bir önceki aya göre de artış var

Sanayi üretimi aylık bazda bakıldığında yüzde 0,2 artış gösterdi. Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

Bu yılın birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,8 artış kaydetti.

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