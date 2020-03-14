Sanayi üretimi yüzde 7,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta 2019’un aynı ayına göre yüzde 7,9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 7,8 artış gösterdi. Türkiye sanayi alanndaki gelişimini Ocak ayında da sürdürürken, ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu. Sanayi alanında gösterilen gelişim 2020 yılına girerken hedef olarak belirlenen faiz ve enflasyonda tek hane için büyük önem arz ediyor. Ayrıca Türkiye’nin 2019 yılının ikinci yarısı itibariyle dengelenme sürecine girişi ve cari açıkta görülen düşüş de i gelişimle doğru orantılı olarak ilerledi.

EN BÜYÜK YÜKSELİŞ MADENCİLİKTE

TÜİK tarafından açıklanan endekste sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin 2019’un aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında yükselişi dikkat çekiyor. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 3,8 yükseliş gösteriyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki aya göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 3,2 artış kaydetti.

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Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada uygulamaya konulan politikaların olumlu sonuç verdiği belirtilirken, çabaların sonucu olarak artışın gerçekleştiği kaydedildi.

CİRO ENDEKSİNDE %20,5 ARTIŞ

Yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artış gösterdi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, bu yılın ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20,1, ticaret ciro endeksi yüzde 27, hizmet ciro endeksi yüzde 20,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 17,9 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Ocakta aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 8,7 düştü. Hizmet ciro endeksi ise değişmedi.