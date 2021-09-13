Sanayi üretiminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,7 arttı. Cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

YILLIK BAZDA

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

AYLIK BAZDA

Sanayi üretimi aylık yüzde 4,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

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