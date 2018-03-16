EkonomiSanayi üretiminde sıçrama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi yüzde 12 arttı

Sanayi üretiminde sıçrama

TÜİK'in verilerine göre, sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

Haber MerkeziYeni Şafak
2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 arttı.
2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 arttı.

TÜİK'in verilerine göre, sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,7 arttı.

2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

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