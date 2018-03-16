Sanayi üretiminde sıçrama

2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 arttı.

TÜİK'in verilerine göre, sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,7 arttı.

2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

EKONOMİ Sanayi devrimi: Endüstri 4.0