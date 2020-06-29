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Ekonomi Bakan Varank Milli elektrikli trenimiz mayıs sonunda raylara indi, bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan son dakika milli elektrikli tren açıklaması

Bakan Varank: Milli elektrikli trenimiz mayıs sonunda raylara indi, bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor" dedi. Varank, "Testlerin durumuna göre milli tren setleri yıl içinde milletimizin hizmetine girecek. Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek. Milli elektrikli tren projesinde kazanılan yetkinlikler, inşallah yüksek hızlı trenin geliştirilmesinde işleri çok kolaylaştıracak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Milli elektrikli tren
Milli elektrikli tren

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor" dedi.

Varank, "(Milli elektrikli tren) Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek" ifadelerini kullandı.

AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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Hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan YHT setlerini üretmek

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar avroluk harcama yapacağız.
  • Bugün milli elektrikli trenin testleri başlıyor. Testlerin durumuna göre milli tren setleri yıl içinde milletimizin hizmetine girecek. Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek. Milli elektrikli tren projesinde kazanılan yetkinlikler, inşallah yüksek hızlı trenin geliştirilmesinde işleri çok kolaylaştıracak."

Bu gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz


Varank, "(Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artış) Endeksin tüm alt kademelerinde güçlü canlanma var. Bu gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

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Mustafa Varank, "(Koronavirüs) Salgınla birlikte de şunu da gördük; istediğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik ruhuyla kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz. Yoğun bakım solunum cihazı bunlardan biri. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanlarında da ilham verici ve bizleri heyecanlandıran projeler devam ediyor. Salgın döneminde bile açılan fabrikalar, cesaretle yeni işlerin peşinden koşan girişimcilerimiz var" diye konuştu.

Yerli hızlı tren teste çıkıyor
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Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor.
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2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.
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Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını 15 Haziran’da yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren’in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini vermişti.
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TÜVASAŞ Sakarya Yerleşkesi’nde gerçekleşen test sürüşüne ayrıca TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan ile TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da katılacak.
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Yerli hızlı tren teste çıkıyor
Yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretiminde sona gelindi. Test sürüşleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları ile gerçekleşecek trenin 30 Ağustos tarihinde raylara inmesi bekleniyor.


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