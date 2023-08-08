Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu: KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği uygulamaya alındı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir çevrimiçi görüşme yaptığını belirterek, "Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık." açıklamasında bulundu.