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Ekonomi

Sanayiciler yuva yapıyor

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Kahramanmaraş merkezli depremlerin sebep olduğu barınma ihtiyacını karşılamak için sanayicilerin konteyner üretimine teşvik edilmesine yönelik bilgi sundu.

Uğur Duyan
04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede.

6 Şubat depremlerinin neden olduğu barınma ihtiyacını gidermek için sanayiciler konteyner yapımına yönlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sanayicilerin konteyner üretimine teşvik edilmesine ilişkin TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu'nda bilgi verdi.

Hasan Büyükdede.

ÜRETİM KONTEYNERE ÇEVRİLDİ

Büyükdede, depremden etkilenen illerde oluşan konteyner ihtiyacı için AFAD’ın 100 bin konteyner sipariş ettiğini bildirdi. Büyükdede, şöyle konuştu: “Özellikle küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri için ihtiyaç duyulan insan kaynağını orada besleyebileceğimiz yer üretmemiz gerekti. Adıyaman’da OSB’nin içerisinde başka bir iş yapan arkadaşı şu anda konteynerci yaptık. Elazığ’da konteynerci yaptık. Malatya'da 3 tane konteynerci yaptık, aynı şekilde şu anda Gaziantep'te ciddi bir konteyner altyapısı yaptık. Konya’da şu anda aşağı yukarı bin 200 konteyner yapan bir tane tesis kuruldu ve diğer taraftan Kızılay’ın güzel bir tesisi var, onu devreye aldık, hızlandırdık, aşağı yukarı günde 40 tane konteyner üretmeye başladık.”

14 bin OSB tesisi yerle bir oldu

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, depremin OSB ve küçük sanayi sitelerine etkisine ilişkin konuştu. Aktunyaldız, “Sanayi Bakanlığı ve OSBÜK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 14 bin OSB tesisi ve bin 413 küçük sanayi sitesinin yıkıldığı, 166 OSB ile 2 bin 970 KSS’nin ağır hasarlı olduğu, 152 OSB ile bin 172 KSS’nin ise orta hasarlı olduğu bilgileri bize ulaştı” dedi.



#Deprem
#TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu
#Hasan Büyükdede
#AFAD
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Sanayiciler yuva yapıyor
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