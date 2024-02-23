Sanayide çarklar dönüyor: Kapasite kullanımı şubatta arttı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Siirt'teki 3 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı. Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt ili Kurtalan ilçesi Karabağ köyü sınırları içindeki parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.