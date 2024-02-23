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Ekonomi

Sanayide çarklar dönüyor: Kapasite kullanımı şubatta arttı

1725 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar sonrası ortaya çıkan verilere göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

10:42 - 23/02/2024 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.


Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77'ye yükseldi.




#TCMB
#Kapasite kullanım oranı
#Merkez Bankası
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