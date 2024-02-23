TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil : KAAN dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil KAAN'ın uçuşundan sonra ilk kez TRT Haber'e konuk oldu.

Kotil, KAAN'ın var olan tüm uçaklarla savaşabilecek seviyede olduğunu söyledi: Dünyada ses getirdi, çünkü başkası bu kadar hızlı yapamadı.

İşte Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Uçak 5. Nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor.

"F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik"

İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi. İniş takımları yerli, jenaratörü yerli, kanopisi yerli bir motoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en komplesk mühendislik cihazı bu. Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik.

"5. nesil uçak yapan ilk 4 ülkeyiz"

17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler. Ben yıllardan beri bu işin içinde olan biriyim. Büyük başarılar kalpten çıkar beyinden çıkmaz. Bu kalpten çıktı. Hedef çağı 2028'de 20 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyoruz.

Bu Türkiye'nin başarısı. Çok büyük projelerinin en büyük düşmanı "acaba" sorusu. Büyük projelerde "acaba" kelimesini yasaklamak lazım. İstiyorsak yaparız, Allah nasip eder, etti.

Almanya'daki mühendisler benim yaşımda. 30 sene önceki birikimleriyle işlerini bitirmişler. Ama bizim genç arkadaşlar onların ürettiklerini öğrendikleri için biz Almanya'yı da Fransa’yı da İngiltere’yi de geçeriz. Bizim genç mühendislerimiz bunu yapar. Türkiye bu genç kadrosuyla hepsini geride bırakır.

"Milli motorun, uçağın teslim sürecine yetiştirmeyi planlıyoruz"

Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji. Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var. KAAN'ın 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor.. ANKA-3'ü 1 sene içinde teslim edeceğiz.

Yerli Türk motoru da geliyor. TEI, Ukrayna’daki firmalarla çalışıyor. Milli motorun uçağın teslim sürecine yetişmesini umuyoruz.

"Gök Vatan'a kimseyi sokmaz bu"