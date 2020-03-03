Sanayide çarklar hızlanıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat PMI verisi ekonomide yaşanan daralmanın sona erdiğini gösterdi. Ocakta 51,3 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta 52,4'e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans olarak kabul edilen PMI, aynı zamanda Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında Şubat 2018'den beri en hızlı iyileşmeye de işaret etti. Faaliyet koşullarındaki iyileşme, yeni siparişlerdeki belirgin artıştan kaynaklanırken, firmalar müşterilerden gelen talebin güçlendiğini belirtti.

SİPARİŞLER ARKA ARKAYA GELDİ

Yeni alınan siparişlerde de son 2 yılın en güçlü artışı kaydedildi. Talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak imalatçılar üretimi şubatta artırdı. Söz konusu artış, 2 yıla yakın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte üretimdeki mevcut genişleme trendi 4'üncü aya ulaştı. Son anket döneminde istihdam, Şubat 2018'den beri en güçlü oranda arttı. Anket katılımcıları, çalışan sayısındaki büyümenin başlıca kaynağının üretim gereksinimlerindeki artış olduğunu vurguladı.

TL’DEKİ KAYIP MALİYETE YANSIDI

Maliyet tarafında ise Türk imalatçılarının girdi fiyatları artış eğilimini sürdürdü. Girdi fiyatları enflasyonu, son 8 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Anket katılımcılarının birçoğu, maliyet yüklerindeki artışı Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla açıkladı. Firmalar maliyet artışlarının bir kısmını müşterilere yansıtmayı tercih etti ve böylece şubatta ortalama ürün fiyatları yükseldi. Söz konusu artış, 2019 Haziran'dan beri en yüksek oranda ve belirgin düzeyde gerçekleşti.

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İSTİHDAMA OLUMLU KATKI

İSO tarafından yapılan açıklamada IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker’ın görüşlerine de yer verildi. Şubat verilerine ilişkin Harker, “Talepteki canlanmaya bağlı olarak üretim artışının hızlanması ve faaliyet koşullarının son 2 yıldaki en hızlı iyileşmeyi sergilemesi, Türk imalatçılarının şubatı verimli geçirdiğine işaret etti. Üretimdeki artış, işe alımları hızlandırdı ve personel sayısında güçlü artış sağladı. Bu olumlu gelişmeler, sektörün sürdürülebilir bir büyüme dönemine girmiş olabileceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni siparişler elektrikte tüketimi artırdı

Ekonomideki canlanma elektrik tüketimine de yansıdı. Şubatta tüketim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,99 artarak 24 milyar 212 milyon 299 bin kilovatsaate yükseldi. Aynı dönemde elektrik üretimi de yüzde 5,87 artışla 24 milyar 112 milyon 412 bin kilovatsaate ulaştı. Elektrik üretiminin yüzde 29,62’si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 22,56’sı ithal kömür santrallerinden, yüzde 19,71’i ise doğal gaz santrallerinden karşılandı. Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 14’ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,26 oldu. Kalan yüzde 4,85’lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Avrupa verileri de iyi

Avro Bölgesi imalat sanayi PMI, şubatta 49,2 puana yükselerek, son bir yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Almanya şubat ayı imalat sanayi PMI da 45,3 puandan 48 puana yükseldi. IHS Markit Başekonomisti Chris, Williamson, Avro Bölgesi’nde üretimin yaklaşık bir yılın en düşük daralmasını yaşadığını vurgulayarak, “Çin’deki koronavirüs salgınının ihracat ve tedarik zincirleri üzerindeki etkisine rağmen yeni siparişler iç tüketimden gelen talep artışı ile 15 ayın en zayıf düşüşünü gösterdi” dedi. IHS Markit ekonomisti Phil Smith, ise Almanya imalat sanayinin, iç talep sayesinde üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşün azalmasıyla istikrara yakınlaştığını ifade etti.