Ekonomi Sanayide çarklar hızlı döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayide çarklar hızlı döndü

Mayısta sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artarak aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda da yüzde 9,1 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 13,4 yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayide çarklar hızlı döndü
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Sanayi üretimi mayısta piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, mayısta aylık 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış kaydetti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13,4 artış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldığı, imalat sanayisi sektöründe yüzde 10,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,3 arttığı görüldü.

DARALMA BEKLENİYORDU

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 düşerken, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,2 artacağı öngörülmüştü.

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti
EKONOMİ
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti
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