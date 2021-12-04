Sanayide doğal gaza yüzde 20 zam ​

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İşçinin kendisini patron olarak hissettiği bir söylem geliştiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Lütfi Elvan'dan devralan Nureddin Nebati, ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla yeni bir yola girildiğini belirterek, 'Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım üretim ve ihracat artışını tetiklemek, bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır.' açıklamasında bulundu.



Artık 'işçinin de kendisini patron olarak hissettiği' bir söylem geliştirdiklerini anlatan Nebati, sabit gelirlilerin, emeklilerin enflasyona ezdirilmemesinin, iş dünyasının ihtiyaçlarının hızlı ve proaktif şekilde karşılanmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.