Sanayide güçlü yükseliş: ​Türkiye’nin sanayi üretimi koronavirüs salgını öncesi seviyeyi yakaladı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. Endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesi üzerine çıktı.

İMALAT SANAYİİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 4,4 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,4 yükseldi. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 artış kaydetti.

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TEDBİRLER ENDEKSİ 3 AY YUKARI TAŞIDI

Ekonomi yönetiminin uyguladığı tedbirler sayesinde endeks üst üste 3. ayda da yükseliş kaydetti. Türkiye’de salgının pik yaptığı nisan ayında 78,1’e kadar gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, mayısta 92,9, haziranda 109,5 ve temmuz ayında 118,7 seviyesine yükseldi. Böylece endeks, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesini geçmiş oldu. Sanayi üretim verisi kapsamında hesaplanan alt sektörlerin hepsinde temmuzda aylık bazda artış kaydedildi. Bu dönemde en fazla artış yüzde 13,2 ile dayanaklı tüketim malları kaleminde görüldü. Bu kalemi yüzde 11,7 ile sermaye malları, yüzde 9,7 ile orta-yüksek teknoloji takip etti.

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ÜRETİCİLERİMİZİN EMEĞİNE SAĞLIK

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter’dan yaptığı paylaşımda sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini değerlendirdi. Verilerdeki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4, perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi.”

İLK 4 ÜLKE İÇİNDEYİZ

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3’te yerimizi aldık” dedi. Bakan Varank, ülkelere göre sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişim oranlarının kıyaslandığı grafiklere de yer verdi. Türkiye, sanayi üretiminde yıllık yüzde 4,4’lük artış performansıyla İrlanda, Norveç ve Çin’in ardından 4’üncü, aylık yüzde 8,4’lük artış performansıyla da Portekiz ve İspanya’nın ardından 3’üncü sıraya yerleşti.